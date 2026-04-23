AustriaCard: 448.799 Gratisaktien für Vorstand — Bezugsrecht ausgesetzt

Empfänger der Aktien sind demnach Emmanouil Kontos (Vorsitzender des Vorstands und Group CEO) sowie Jon Neeraas (Executive Vice President Western Europe, UK, Nordics and Americas) mit jeweils 170.971 Aktien, Group CFO Markus Kirchmayr mit 85.485 Aktien und eine leitende Angestellte einer Tochtergesellschaft mit 21.372 Aktien. Die Zuteilung dient der Erfüllung von Ansprüchen aus dem Aktienoptionsprogramm; darüber hinausgehende Ansprüche der Begünstigten sollen — vorbehaltlich der Programmregeln — in bar abgegolten werden.

Der Vorstand der AUSTRIACARD HOLDINGS AG hat am 22. April 2026 beschlossen, im Rahmen des Aktienoptionsprogramms vom 30. Juni 2023 insgesamt 448.799 eigene Aktien an Mitglieder des Vorstands und ausgewählte Führungskräfte zu übertragen. Die Maßnahme steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Aufsichtsrats; eine entsprechende Ermächtigung war bereits von der ordentlichen Hauptversammlung am 24. Juni 2025 erteilt worden. Die Veräußerung eigener Aktien erfolgt ohne Gegenleistung (Ausübungspreis: EUR 0), weshalb kein Zahlungsmittelzufluss aus den Zuteilungen resultiert. Gleichzeitig soll das Wiederkaufsrecht (Bezugsrecht) der Aktionäre für die hierfür benötigten eigenen Aktien ausgeschlossen werden.

Das Aktienoptionsprogramm ist als langfristig orientiertes Vergütungselement konzipiert, das Zielgrößen an den Return on Invested Capital (ROIC) koppelt. Der ROIC wird über eine Vergleichsgröße zwischen dem beizulegenden Zeitwert der Gruppe zum 31.12.2025 und dem definierten Wert zum 31.12.2020 ermittelt; die Berechnung stützt sich auf geprüfte konsolidierte Jahresabschlüsse 2025 und eine vereinfachte Unternehmensbewertung. Der Vestingzeitraum erstreckt sich über 48 Monate (01.01.2022–31.12.2025); die Teilnehmer wurden im März 2026 informiert und reichten Ausübungserklärungen ein — die drei aktiven Vorstandsmitglieder am 3. April 2026.

Aus Sicht des Vorstands und des Aufsichtsrats rechtfertigt das Unternehmen den Bezugsrechtsausschluss mit dem höheren Gesellschaftsinteresse: Die Veräußerung eigener Aktien an Führungskräfte soll Anreize für langfristige Wertschöpfung schaffen und die Interessenlage von Management und Aktionären angleichen. Rechtlich wird auf die einschlägigen Bestimmungen des Aktiengesetzes und des BörseG verwiesen; ein Aufsichtsratsbeschluss zur Zustimmung soll frühestens zwei Wochen nach Veröffentlichung des Berichts gefasst werden.

Für Anleger bedeutet die Transaktion keine unmittelbare Verwässerung des Kapitals, da bestehende eigene Aktien verwendet werden. Finanzielle Auswirkungen sind primär bilanz- und erfolgswirksam zu prüfen; detaillierte Angaben zur Bilanzierung finden sich im Anhang zum Konzernabschluss 2025 der AUSTRIACARD Gruppe. AUSTRIACARD, mit rund 2.360 Mitarbeitern, ist an der Wiener und der Euronext Athens notiert.

Die AUSTRIACARD HOLDINGS Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,76 % und einem Kurs von 7,15EUR auf Lang & Schwarz (23. April 2026, 08:04 Uhr) gehandelt.