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    11880 Solutions AG: Umsatz stabil, EBITDA verbessert – Ausblick 2025/2026

    Trotz leicht rückläufigem Umsatz stärkt das Unternehmen 2025/26 seine Ertragskraft, baut das Digitalgeschäft aus und stellt mit Martin Walter die Weichen für mehr Effizienz.

    11880 Solutions AG: Umsatz stabil, EBITDA verbessert – Ausblick 2025/2026
    Foto: Kirill Sh - Unsplash
    • Das Unternehmen verzeichnete im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von 54,2 Mio. Euro, leicht niedriger als im Vorjahr (55,6 Mio. Euro)
    • Das EBITDA stieg auf 4,1 Mio. Euro im Jahr 2025, deutlich über dem Vorjahr (3,9 Mio. Euro)
    • Im ersten Quartal 2026 blieb der Umsatz mit 13,1 Mio. Euro auf Vorjahresniveau, das EBITDA erhöhte sich auf 0,8 Mio. Euro (Q1 2025: 0,3 Mio. Euro)
    • Das Digitalgeschäft trug im Jahr 2025 43,8 Mio. Euro zum Umsatz bei, im ersten Quartal 2026 10,5 Mio. Euro, mit einer Verdoppelung des EBITDA auf 0,8 Mio. Euro
    • Das Segment Telefonservices erzielte im Jahr 2025 10,4 Mio. Euro Umsatz, im Q1 2026 2,6 Mio. Euro, mit einem verbesserten EBITDA von 0,4 Mio. Euro im Jahr 2025 auf 0,0 Mio. Euro im Q1 2026
    • Ab 1. Mai 2026 übernimmt Martin Walter die Position des Vorstandsvorsitzenden, das Unternehmen plant, Effizienz und Produktportfolio gezielt zu optimieren

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht, bei 11 88 0 Solutions Akt ist am 23.04.2026.

    Der Kurs von 11 88 0 Solutions Akt lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 0,5750EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,32 % im Plus.
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    11 88 0 Solutions Akt

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    ISIN:DE0005118806WKN:511880
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