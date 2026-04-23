AT&T punktet bei Kunden & Umsatz — Aktie fällt trotz Glasfaser-Deal

Die Erlöse kletterten um knapp drei Prozent auf 31,5 Milliarden US-Dollar (rund 26,8 Milliarden Euro). Treiber waren vor allem das Mobilfunkgeschäft sowie das Privatkunden-Internetgeschäft; zudem sorgte die im Februar vollzogene Übernahme des Glasfasergeschäfts von Lumen Technologies für zusätzlichen Umsatz. Im Mobilfunkgeschäft verzeichnete AT&T netto rund 294.000 neue Kunden und übertraf damit die Analystenschätzungen deutlich. Bei den Festnetz-Internetanschlüssen gewann das Unternehmen im sogenannten „Advanced Connectivity“-Segment 512.000 Neukunden.

AT&T hat das erste Quartal trotz intensivem Wettbewerb mit einem soliden Ergebnis abgeschlossen: Umsatz und Kundenzuwächse lagen leicht über den Markterwartungen, während der Nettogewinn aufgrund eines hohen Vorjahresvergleichs rückläufig war. Das Management setzte erneut auf Bündelangebote und zeitlich befristete Promotions, um Marktanteile im hart umkämpften Mobilfunkmarkt zu gewinnen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Unter dem Strich verdiente AT&T im Berichtsquartal gut 3,8 Milliarden Dollar, was einem Rückgang von zwölf Prozent gegenüber dem sehr starken Vorjahreszeitraum entspricht. Hintergrund ist ein einmaliger, milliardenschwerer Gewinn aus einer Unternehmensbeteiligung im Vorjahr, der das Ergebnis 2025 verzerrt hatte. Vor diesem Hintergrund werteten Marktteilnehmer die Zahlen als gemischt: Umsatz und Kundenzuwächse positiv, Ergebnisentwicklung durch Sondereffekte belastet.

AT&T reagierte auf die strukturelle Transformation des Netzausbaus mit einer Anpassung des Berichtssystems. Das rückläufige Kupferkabelgeschäft wird künftig separat im „Legacy“-Segment ausgewiesen, während Glasfaser- und drahtlose Festnetz-Breitbandaktivitäten im neuen „Advanced Connectivity“-Segment zusammengefasst sind. Diese Segmentierung soll die zunehmende Bedeutung von Glasfaserinvestitionen und modernen Breitbandlösungen klarer abbilden und Investoren eine bessere Vergleichsbasis bieten.

Trotz der über den Erwartungen liegenden operativen Kennzahlen fiel die Aktie im vorbörslichen US-Handel leicht zurück und gab in einem Meldungsteil sogar um rund drei Prozent nach. Analysten beschrieben das Zahlenwerk als uneinheitlich: Positiv bewertet werden Kundengewinne und organisches Wachstum, kritisch gesehen werden jedoch Margendruck, Belastungen durch Integrationseffekte und die hohe Konkurrenz im US-Telekommarkt.

Das Management bekräftigte die Ziele für 2026 und betonte die strategische Priorität auf Netzmodernisierung und Kundengewinnung. Anleger und Beobachter werden nun genau auf die Integration der übernommenen Glasfaseranlagen sowie auf die Margenentwicklung in den kommenden Quartalen achten.

Die AT&T Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,59 % und einem Kurs von 22,07EUR auf Tradegate (23. April 2026, 07:46 Uhr) gehandelt.