15%-Einstieg und Downgrade: SMT Scharf vor kostspieliger Transformation

Am 20. April 2026 informierte Damian Behra (Görlitz) die Emittentin gemäß § 43 WpHG über das Erreichen beziehungsweise die Überschreitung der 15‑Prozent‑Schwelle an Stimmrechten/Anteilen an der SMT Scharf AG. Behra begründet die Beteiligung mit strategischen Zielen, behält sich einen Erwerb weiterer Aktien oder Stimmrechte innerhalb der nächsten zwölf Monate vor und beabsichtigt, Einfluss auf die Besetzung von Verwaltungs‑, Leitungs‑ und Aufsichtsorganen auszuüben. Eine substanzielle Änderung der Kapitalstruktur sei derzeit nicht geplant; die Mittel für den Erwerb stammen aus Eigenkapital, einschließlich einer zu 100 Prozent gehaltenen Gesellschaft.

Die SMT Scharf AG steht im Fokus zweier Mitteilungen: Eine Stimmrechtsmitteilung meldet den Eintritt eines strategischen Investors, ein Research‑Update senkt die Erwartungen für die Aktie.

Zeitgleich veröffentlichte die Montega AG ein Update‑Research zur SMT Scharf AG und revidierte die Empfehlung von „Kaufen“ auf „Halten“; das 12‑Monate‑Kursziel wurde von 10,00 auf 9,00 Euro gesenkt. Die Studie bilanziert das Geschäftsjahr 2025: Der Konzernumsatz stieg auf 102,9 Mio. Euro, maßgeblich bedingt durch die erstmalige Vollkonsolidierung des chinesischen Joint Ventures Shandong Xinsha Monorail für ein ganzes Jahr. China wuchs um 31 % auf 57,5 Mio. Euro und avancierte zum wichtigsten Markt. Demgegenüber verlor Russland deutlich an Bedeutung (-42,6 % Umsatz) und bleibt mit rund 7,1 % nur noch drittwichtigster Absatzmarkt. Positive Beiträge kamen aus Afrika, Deutschland und Projekten im Mittleren Osten. Insgesamt belastete ein schwaches Investitionsumfeld im Kohlebergbau das Neuanlagengeschäft, dessen Anteil auf 42,4 % zurückging; Ersatzteile und Services legten dagegen um 19,8 % auf 59,8 Mio. Euro zu.

Operativ fiel das EBIT trotz Umsatzplus auf 2,6 Mio. Euro (-45,8 %), belastet durch Sondereffekte wie die Stilllegung des RDH‑Standorts Alban (0,9 Mio.), Beratungsaufwendungen (1,1 Mio.) und Kosten aus der Entkonsolidierung der ser elektronik (0,5 Mio.). Für 2026 plant SMT Scharf eine strategische Transformation mit Fokus auf leichte Elektrofahrzeuge und batteriegetriebene Transportlösungen (zwei LOIs mit chinesischen Partnern), Standortintegration, Lieferkettenoptimierung und Ausbau von F&E. Die Guidance prognostiziert einen Umsatz zwischen 95 und 115 Mio. Euro bei leicht rückläufigem EBIT infolge von Reorganisationskosten. Montega sieht mittelfristig Potenzial bei anziehenden Kohlepreisen, stuft die Aktie aber wegen Restrukturierungsrisiken und Anpassung des Kursziels nur noch als Halten ein.

Die Meldung des Großaktionärs sowie die konservativere Montega‑Einschätzung könnten die Volatilität der Aktie kurzfristig erhöhen; Anleger sollten sowohl die Besitzverhältnisse als auch die Fortschritte der geplanten Reorganisation verfolgen. Entscheidend bleibt, ob SMT Scharf die Transformationskosten in langfristig profitables Wachstum überführen kann. Kurzfristige Kursausschläge sind vorstellbar, fundamental relevante Entwicklungen dürften den Ton angeben; Anleger sollten aufmerksam bleiben.

Die SMT Scharf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,78 % und einem Kurs von 8,25EUR auf Tradegate (22. April 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.