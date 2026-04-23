BlackRock überschreitet kurz 5% bei Wienerberger – was dahinter steckt

Kernzahlen: Am 17. April hielt BlackRock 4.626.141 Aktien von Wienerberger, das entspricht 4,22 % der Stimmrechte bei einer Gesamtstimmrechtsbasis von 109.497.697. Hinzu kamen Finanzinstrumente im Umfang von rund 825.335 Stimmrechten (255.694 aus „Securities Lent“/ADRs und 569.641 aus CFDs), so dass die Gesamthaltung sich auf 4,98 % belief – knapp unter der 5‑Prozent‑Schwelle.

In zwei hintereinander folgenden Stimmrechtsmitteilungen an die Wiener Börse hat der US-Vermögensverwalter BlackRock, Inc. Änderungen seiner Beteiligung an Wienerberger AG offengelegt. Die Meldungen wurden über den Dienst EQS publiziert: eine Mitteilung mit Stichtag 17. April 2026 (veröffentlicht 21. April) und eine Folgeanzeige mit Stichtag 20. April 2026 (veröffentlicht 22. April).

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Drei Tage später, am 20. April, veränderte sich das Profil: Die Aktienposition sank auf 4.378.392 Stück (3,99 %), gleichzeitig stiegen die Finanz-/sonstigen Instrumente auf insgesamt 1.103.030 Stimmrechte (553.150 aus Securities Lent/ADRs und 549.880 aus CFDs). Damit überschritt die Summe erstmals die Meldepflichtsschwelle von 5 % und wurde mit 5,01 % offen gelegt.

BlackRock begründet die Offenlegung formal mit dem Überschreiten der 5‑Prozent‑Grenze; ergänzend weist die Mitteilung darauf hin, dass die mit den Aktien verbundenen Stimmrechte unter 4 % gefallen sind. Rechtlich relevant ist insbesondere § 135 ff. BörseG, der Transparenzpflichten und mögliche Folgen regelt – etwa das Ruhen von Stimmrechten bei Verstößen gegen Meldepflichten.

Analytisch sind die Bewegungen wenig ungewöhnlich für einen globalen Asset Manager: Die Schwankungen resultieren überwiegend aus derivativen Positionen (CFDs) und verrechneten, geliehenen Papieren („Securities Lent“), also aus handelstechnischen oder administrativen Vorgängen von Fonds und Mandaten. Das macht BlackRocks kurzfristige Überschreitung der 5‑Prozent‑Schwelle weniger zu einem Hinweis auf einen Kontrollanspruch oder activism‑getriebene Absichten und mehr zu einem Ausdruck regelmäßiger Portfoliomanagement‑ und Abwicklungsprozesse.

Die Mitteilungen dokumentieren zudem die komplexe Holding‑Kette von BlackRock, die zahlreiche Tochtergesellschaften und Funds umfasst. Für Wienerberger selbst ist die Meldung ein Signal für Aktionärsstruktur‑Monitoring: Zwar zieht ein Investor jenseits der 5‑Prozent‑Marke Aufmerksamkeit auf sich, in diesem Fall liegen die mit Stammaktien verbundenen Stimmrechte jedoch deutlich darunter, sodass unmittelbare Governance‑Veränderungen nicht zu erwarten sind. Anleger und Marktbeobachter werden die Entwicklung dennoch weiter verfolgen.

Die Wienerberger Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,40 % und einem Kurs von 24,74EUR auf Tradegate (23. April 2026, 08:02 Uhr) gehandelt.