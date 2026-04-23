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    Xpeng zündet die nächste Stufe: Flugautos und Roboter-Großserie ab 2027

    Die Zukunft ist zum Greifen nah: E-Auto-Pionier Xpeng bestätigt den Start der Flugauto-Serienfertigung für 2027 und forciert humanoide Roboter sowie die globale Partnerschaft mit VW.

    Für Sie zusammengefasst
    VW-Partner - Xpeng zündet die nächste Stufe: Flugautos und Roboter-Großserie ab 2027
    Foto: Xpeng Presse

    Der chinesische Technologie-Gigant Xpeng bereitet sich auf ein historisches Jahr 2027 vor. Das Unternehmen wird im nächsten Jahr mit der großflächigen Auslieferung seiner fliegenden Autos beginnen, erklärte Präsident Brian Gu gegenüber Reuters am Rande der Beijing Auto Show. Mit bereits über 7.000 vorliegenden Bestellungen und der fortschreitenden Zertifizierung durch die Luftfahrtbehörden steht die Mobilität in der dritten Dimension unmittelbar vor dem kommerziellen Durchbruch.

    Parallel dazu rückt die Vision der "Physical AI" in den Mittelpunkt. Bereits für das vierte Quartal dieses Jahres plant Xpeng den Start der Massenproduktion seiner humanoiden Roboter. Diese ersten Einheiten sollen zunächst im Dienstleistungssektor, etwa als Empfangspersonal oder in Verkaufsräumen, eingesetzt werden. Gu betonte erneut seine langfristige Prognose, dass das Roboter-Geschäft in den nächsten ein bis zwei Jahrzehnten die Automobilsparte volumenmäßig überholen wird, da die Einsatzszenarien im Alltag weitaus vielfältiger seien als beim reinen Transport.

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    Ähnliche Roboter-Pläne hat auch Tesla-Chef Elon Musk am späten Mittwoch angekündigt. Wobei er einschränken musste, dass es Schwierigkeiten bei der Umstellung der Produktion weg von Model S/X und hin zur Herstellung von Robotern gebe. "Optimus ist ein völlig neues Produkt mit einer völlig neuen Produktionslinie. Es ist buchstäblich unmöglich, vorherzusagen", wie schnell es mit dem Optimus 2026 vorangehen werde, sagte Musk und fügte hinzu, dass die Produktion "anfangs wahrscheinlich recht langsam" verlaufen werde.

    Xpeng drückt auch beim autonomen Fahren aufs Tempo. Nach den erfolgreichen Robotaxi-Tests in Guangzhou bereitet sich das Unternehmen nun darauf vor, im Laufe des Jahres 2027 weltweite Testläufe mit internationalen Partnern zu starten. Hierbei spielt die Kooperation mit Volkswagen eine Schlüsselrolle. Die Zusammenarbeit mit den Wolfsburgern biete laut Gu weiterhin "enormes Potenzial", um Synergien bei Software und Hardware-Architekturen zu nutzen.

    Diese technologische Offensive ist eingebettet in eine aggressive globale Expansionsstrategie. Xpeng, das mittlerweile in rund 60 Ländern vertreten ist, strebt eine massive Verschiebung seiner Umsatzströme an. Ziel ist es, in den kommenden fünf bis zehn Jahren mehr als 50 Prozent des Umsatzes außerhalb des chinesischen Heimatmarktes zu erwirtschaften – ein deutlicher Sprung im Vergleich zu den etwa 15 Prozent aus dem Vorjahr. Das könnte sich auch für Volkswagen als vorteilhaft erweisen.

    Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurIngo Kolf
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