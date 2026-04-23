FINEXITY Access startet: KI‑Plattform für digitale & tokenisierte Zeichnung

Technisch setzt FINEXITY auf Plug‑and‑play: FINEXITY Access lässt sich per Checkout‑URL in Webseiten, Mailings oder QR‑Codes integrieren; Emittenten pflegen Produkte zentral, Vertriebspartner werden strukturiert angebunden. Strategisch ist die frühzeitige Integration KI‑gestützter Prozessschritte hervorzuheben: unterstützende Vorprüfungen von Kundendaten, Identifizierungsverfahren, Angemessenheitsprüfungen und investmentbezogene Informationsflüsse sollen teilweise automatisiert werden. Parallel testet das hausinterne Capital‑Markets‑Team eine KI‑basierte Listing‑Applikation zur Due‑Diligence‑Prüfung von Emissionsanfragen. Ziel ist eine skalierbare Infrastruktur, die Millionen von Transaktionen abwickeln kann, ohne proportionales Anwachsen operativer Aufwände.

Die FINEXITY Group hat ihre KI‑Strategie gestartet und bringt mit „FINEXITY Access“ das erste Modul live: eine modulare, digitale Zeichnungsstrecke für tokenisierte und konventionelle Wertpapiere. Die Initiative ist als 24‑monatige Transformationsagenda angelegt und verfolgt das Ziel, die komplette Wertpapierwertschöpfungskette – von Emission über Handel bis zur Abwicklung – KI‑gestützt zu automatisieren. Im Kern stehen zwei spezialisierte Vertriebspfade: eine Strecke für Emittenten unter Ausübung des Emittentenprivilegs und eine MiFID‑II‑konforme Strecke für vertraglich gebundene Vermittler. Beide unterstützen sowohl tokenisierte als auch traditionelle Instrumente und sollen damit die Brücke zwischen Digital‑Assets‑ und klassischem Kapitalmarkt schlagen.

Einen ersten praktischen Markttest liefert die Kooperation mit der Girolist AG als erstem Implementierungspartner. Girolist bindet FINEXITY Access in ihre Emissionsstrukturen ein und will die digitale Zeichnung künftig für klassische wie tokenisierte Emissionen nutzen. Ergänzend übernimmt Girolist Zahlstellendienstleistungen für konventionelle Wertpapiere; tokenisierte Zahlungen werden über Smart Contracts automatisiert. FINEXITY benennt ein Volumenziel: binnen zwölf Monaten soll FINEXITY Access zum zentralen Zeichnungskanal im Primärmarkt werden und ein achtstelliges Emissionsvolumen abwickeln.

Die Ankündigungen sind zugleich Vertrauensvotum und Produktprobe: FINEXITY, Betreiber einer OTC‑Handelsplatzinfrastruktur mit über 50 Emittenten und einer registrierten Anlegerbasis (pro‑forma rund 84.000), stärkt mit der Offerte seine Position zwischen traditionellen Finanzinstituten, Emissionsdienstleistern und digitalen Kapitalmärkten. Ob die KI‑Elemente regulatorische Anforderungen dauerhaft erfüllen und ob Vertriebspartner die Plattform intensiv nutzen, entscheidet maßgeblich über die wirtschaftliche Skalierung. Für Investoren und Emittenten könnte FINEXITY Access die Platzierungskosten senken und Reichweite erhöhen – ein probates Modell für die Konvergenz von Tokenisierung und etabliertem Kapitalmarkt.

Langfristig könnte FINEXITY durch gebündelte Dienstleistungen – von Strukturierung über digitale Zeichnung bis zu automatisierter Abwicklung – neue Ertragsquellen erschließen, etwa Gebühren für Integration, Transaktionsprovisionen und White‑Label‑Lizenzen für Banken und Emissionshäuser. Wachstumshemmnisse bleiben: BaFin‑konforme Umsetzung, Datenschutz, Cyber‑Security und die Bereitschaft traditioneller Vertriebsnetzwerke zur Transformation. Der Markterfolg hängt zudem von der Qualität der KI‑Modelle, ihrer Transparenz gegenüber Regulatoren sowie von interoperablen Standards für Tokenisierung ab. Gelingt die Skalierung, stärkt dies FINEXITYs Position im europäischen Digital‑Assets‑Ökosystem. Investoren sollten die Umsetzung und Nutzung von FINEXITY Access weiterhin genau beobachten.

Die Finexity Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,44 % und einem Kurs von 45,00EUR auf Lang & Schwarz (23. April 2026, 08:08 Uhr) gehandelt.