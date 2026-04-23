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    Vossloh bestätigt Prognose nach Rekord‑Auftragsbestand – Tansania‑Deal

    Vossloh bestätigt Prognose nach Rekord‑Auftragsbestand – Tansania‑Deal
    Foto: Markus Mainka - stock.adobe.com

    Vossloh startet 2026 mit starken Auftragseingängen und bestätigt Prognose

    Der Schieneninfrastrukturausrüster Vossloh hat zum Auftakt des Geschäftsjahres 2026 seine Marktstärke untermauert: Der Auftragseingang kletterte auf 420,2 Millionen Euro, der Auftragsbestand erreichte mit 1.137,1 Millionen Euro einen Rekordstand. Mit einem Book‑to‑Bill‑Verhältnis von 1,34 signalisiert das SDAX‑Unternehmen robuste Nachfrage in internationalen Bahnprojekten. Der Umsatz stieg um 25,3 Prozent auf 314,6 Millionen Euro, maßgeblich bedingt durch die Akquisition von VTT Europa (Sateba). Das EBITDA verbesserte sich auf 24,3 Millionen Euro, das operative Ergebnis (EBIT) litt jedoch unter einmaligen PPA‑Effekten und fiel auf 0,2 Millionen Euro.

    Strategisch bedeutsam ist ein Auftrag über rund 30 Millionen Euro für zwei Abschnitte der neuen Normalspur‑Eisenbahn in Tansania. Vossloh liefert etwa 130 Weichen und 840.000 Schwellensätze für die 424 Kilometer von Makutupora nach Isaka; die Weichen werden in Ystad gefertigt, Befestigungssysteme aus der Werdohler „Fabrik der Zukunft“ geliefert. Das Projekt, durchgeführt von Yapi Merkezi für die Tanzania Railways Corporation, ist Teil eines elektrifizierten Netzausbaus, der Reisezeiten verkürzen und den regionalen Handel stärken soll.

    Die operativen Kennzahlen zeigen ein uneinheitliches Bild: Core Components profitierte deutlich von der Sateba‑Konsolidierung (Auftragsbestand Core: 514,0 Millionen Euro; Umsatz 161,7 Millionen Euro), während Customized Modules trotz Rekordauftragsbestand (556,7 Millionen Euro) und kräftiger Nachfrage etwa aus Tansania temporär margenbelastet ist (EBIT rückläufig). Lifecycle Solutions verzeichnete höhere Auftragseingänge, kämpft aber mit wetterbedingten Erlösverschiebungen und profitierte erst spät im Quartal.

    Finanziell erhöhten sich die Nettoverschuldung auf 531,3 Millionen Euro, getrieben von der Übernahme; die Mitarbeiterzahl stieg akquisitionsbedingt auf 5.514. Free Cashflow war saisontypisch negativ (-63,1 Millionen Euro). Vorstandschef Oliver Schuster bezeichnet das Engagement in Ostafrika als Entwicklungsmotor.

    Analysten dürften den Mix aus starkem Auftragseingang und vorübergehenden Ergebnisbelastungen differenziert bewerten. Die Sateba‑Übernahme sorgt zwar kurzfristig für höhere Verschuldung und PPA‑bedingte Belastungen im EBIT, erweitert aber das Produktportfolio und stärkt Vosslohs Position in Nordamerika, Australien und Europa. Operativ bleibt die Herausforderung, Margen bei gleichzeitigem Wachstum zu stabilisieren; höhere Logistikkosten und Witterungseffekte wirkten im Quartal dämpfend. Positiv ist die breite Auftragsbasis: Der historische Auftragsbestand verschafft Planungssicherheit für 2026 und darüber hinaus, während Großprojekte wie das tansanische Netz für wiederkehrende Folgeaufträge sorgen können. Anleger sollten dennoch die Cash‑Entwicklung und die Integrationseffekte von Sateba im Blick behalten. Kurzfristig bleibt die Entwicklung relevant.

    Vossloh bestätigt die Jahresprognose: Umsatz 1,56–1,66 Milliarden Euro, EBITDA 215–230 Millionen Euro, EBIT 118,5–131,0 Millionen Euro. Risiken bleiben, insbesondere mögliche geopolitische Effekte auf Energie, Logistik und Rohstoffpreise.



    Vossloh

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    Die Vossloh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,86 % und einem Kurs von 75,00EUR auf Tradegate (23. April 2026, 07:44 Uhr) gehandelt.



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