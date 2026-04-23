ANALYSE-FLASH
RBC senkt Ziel für Tesla auf 475 Dollar - 'Outperform'
- RBC senkt Kursziel auf 475 USD, Outperform bleibt
- Bruttomarge über Erwartungen trotz Sondereffekten
- Abozahlen stark gestiegen, Robotaxi-Ausbau geplant
NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Tesla nach Quartalszahlen von 480 auf 475 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. "Vollgas voraus" - so überschrieb Tom Narayan seine am Donnerstag vorliegende Reaktion auf den Zwischenbericht. Die Bruttomarge im Kerngeschäft mit Elektroautos liege dank positiver Sonder- und Währungseffekte über den Erwartungen, sehe aber auch um diese bereinigt gesund aus. Dazu seien die Abo-Zahlen für das Fahrassistenzsystem um gut die Hälfte gestiegen - dessen Zulassungen für die EU und China würden im zweiten beziehungsweise dritten Quartal erwartet. Die Ausweitung des Robotaxi-Geschäfts auf die texanischen Städte Dallas und Houston sei ein weiterer positiver Faktor, wobei bis Jahresende ein Dutzend US-Bundesstaaten angestrebt würden. Das gesenkte Kursziel begründete Narayan derweil mit höheren Investitionen sowie Vorsicht mit Blick auf das Geschäft mit humanoiden Robotern./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 20:57 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 20:57 / EDT
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Tesla Aktie
Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,89 % und einem Kurs von 325,0 auf Tradegate (23. April 2026, 08:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Tesla Aktie um -3,24 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,95 %.
Die Marktkapitalisierung von Tesla bezifferte sich zuletzt auf 1,22 Bil..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 378,33USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 350,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 475,00USD was eine Bandbreite von +7,83 %/+46,33 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 475 US-Dollar
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Community Beiträge zu Tesla - A1CX3T - US88160R1014
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Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Tesla eingestellt.
Vielleicht sind die sehr niedrigen Erwartungen übertroffen worden, aber die Erwartungen waren auch mickrig.
Tesla ist und bleibt eine mittelgroße Autofirma, die erfolglos versucht, autonomes Fahren und Humanoide Roboter zu entwickeln. Bei beiden Entwicklungen sind sie zu spät dran und bei weitem nicht Marktführer. Das beste was Tesla hat, ist ein gut funktionierendes und auf AI basierendes Fahrassistenzsystem Level 2 ++, was aber aufgrund von Elon Musk falsch entwickelt wurde und aufgrund des Vision only Ansatzes und fehlender Sensor-Redundanzen NIEMALS die Genehmigung für Level 4 erhalten wird. Punkt
Kursziel: 1254,43 Euro
Fairer Wert: 19,45 Euro
Ach so, zum Thema Free Cash Flow: Wenn man in ein großes Investment geht, fallen die Investitionen nicht am Anfang an. Der große Hammer kommt in den nächsten Quartalen 😉
- Total revenues um ca. 13% niedriger gegenüber Q4 2025
- Income (loss) from operations von 1 Mrd. (Q4 2025) auf nur noch 500 Mio
- GAAP-Gewinn schrumpft von 30 cent (Q4 2025) auf 16 cent
Sofern die Zahlen dem Consensus entsprechen.... bei Energy "generation and storage" ist die Standardabweichung krass hoch,