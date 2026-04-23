Pharmahersteller Sanofi startet überraschend stark ins Jahr

Interims-Konzernchef Olivier Charmeil zeigte sich zufrieden mit dem Quartal: "Wir hatten einen starken Start in das Jahr", sagte er laut Mitteilung. Der Manager bestätigte die Prognose für das Gesamtjahr. Charmeil übergibt nach der Hauptversammlung Ende des Monates das Ruder bei Sanofi an Belen Garijo, die langjährige Chefin des Darmstädter Dax-Konzerns Merck./tav/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Sanofi Aktie

Die Sanofi Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,45 % und einem Kurs von 80,99 auf Tradegate (23. April 2026, 08:07 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Sanofi Aktie um -2,24 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,22 %.

Die Marktkapitalisierung von Sanofi bezifferte sich zuletzt auf 99,96 Mrd..

Sanofi zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,1200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,0200 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 95,11EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 88,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 100,00EUR was eine Bandbreite von +6,29 %/+20,79 % bedeutet.