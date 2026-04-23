Pharmahersteller Sanofi startet überraschend stark ins Jahr
- Sanofi startet stark dank Dupixent und Übernahmen
- Umsatz plus 6,2 Prozent auf 10,5 Milliarden Euro
- Gewinn minus 14% auf 1,6 Mrd wegen Abschreibungen
PARIS (dpa-AFX) - Der Pharmakonzern Sanofi ist zum Jahresstart dank seines Kassenschlagers Dupixent, neuer Medikamente und Übernahmen überraschend kräftig gewachsen. Der Umsatz sei um 6,2 Prozent auf 10,5 Milliarden Euro gestiegen, teilte der französische Hersteller am Donnerstag in Paris mit. Analysten hatten weniger erwartet. Dabei bremsten negative Währungseffekte das Wachstum des Konzerns noch deutlich, zu konstanten Wechselkursen hätte das Plus 13,6 Prozent betragen.
Der bereinigte operative Gewinn legte - ebenfalls gedämpft durch die Wechselkurse - um 2,2 Prozent auf knapp 3 Milliarden Euro zu, übertraf aber ebenfalls die Erwartungen am Markt. Unter dem Strich knickte der Gewinn um fast 14 Prozent auf 1,6 Milliarden Euro ein, Grund waren unter anderem hohe Abschreibungen im Zusammenhang mit mehreren Übernahmen.
Interims-Konzernchef Olivier Charmeil zeigte sich zufrieden mit dem Quartal: "Wir hatten einen starken Start in das Jahr", sagte er laut Mitteilung. Der Manager bestätigte die Prognose für das Gesamtjahr. Charmeil übergibt nach der Hauptversammlung Ende des Monates das Ruder bei Sanofi an Belen Garijo, die langjährige Chefin des Darmstädter Dax-Konzerns Merck./tav/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Sanofi Aktie
Die Sanofi Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,45 % und einem Kurs von 80,99 auf Tradegate (23. April 2026, 08:07 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Sanofi Aktie um -2,24 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,22 %.
Die Marktkapitalisierung von Sanofi bezifferte sich zuletzt auf 99,96 Mrd..
Sanofi zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,1200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,0200 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 95,11EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 88,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 100,00EUR was eine Bandbreite von +6,29 %/+20,79 % bedeutet.
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