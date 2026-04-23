ServiceNow Aktie mit deutlichem Rücksetzer - -12,76 % - 23.04.2026

Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -12,76 % verliert die ServiceNow Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,16 %, geht es heute bei der ServiceNow Aktie nach unten. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

ServiceNow ist ein US-Softwareanbieter für Cloud-basierte Workflow- und IT-Service-Management-Plattformen. Kernprodukte: Now Platform, ITSM, HR-, Customer- und Risk-Workflows. Starke Marktstellung im Enterprise-SaaS-Segment. Wichtige Konkurrenten: Salesforce, Microsoft, Atlassian, BMC. USP: tiefe Workflow-Automatisierung, breite Integrationen, starke Position im ITSM-Kernmarkt.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die ServiceNow Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -30,57 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die ServiceNow Aktie damit um -7,08 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -19,47 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -42,04 % verloren.

ServiceNow Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -7,08 % 1 Monat -19,47 % 3 Monate -30,57 % 1 Jahr -45,88 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur ServiceNow Aktie

Stand: 23.04.2026, 08:17 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die aktuelle Kursentwicklung und Bewertung von ServiceNow. Nach den Zahlen fallen die Kurse teils deutlich (Nachbörsen ca. −15%), obwohl Berichte von starken Umsatz-/EPS-Werten kommen. Diskutiert wird der fundamentale Burggraben (Switching Costs, Ökosystem, Renewal Rates) und wie KI-Technik das Risiko verändert. Einige setzen auf Nachkäufe bei Rücksetzern, andere bleiben skeptisch oder warten ab.

Informationen zur ServiceNow Aktie

Es gibt 1 Mrd. ServiceNow Aktien. Damit ist das Unternehmen 79,62 Mrd. € wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

ServiceNow schlägt beim Gewinn die Erwartungen und hebt den Ausblick an. Trotzdem rauscht die Aktie 14 Prozent ab. Der Grund: Der Krieg im Iran hat einen negativen Einfluss auf die Einnahmen aus Abonnements.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Salesforce, IBM und Co.

Salesforce, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -3,80 %. IBM notiert im Minus, mit -6,64 %. Microsoft notiert im Minus, mit -1,37 %. Oracle verliert -2,51 %

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Ob die ServiceNow Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ServiceNow Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.