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    Chipkonzern überrascht

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    SK Hynix glänzt mit Rekordzahlen – KI-Boom treibt Speicherpreise

    SK Hynix legt starke Zahlen vor und profitiert dabei massiv von der boomenden Nachfrage durch künstliche Intelligenz.

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    Chipkonzern überrascht - SK Hynix glänzt mit Rekordzahlen – KI-Boom treibt Speicherpreise
    Foto: Seung-il Ryu - NurPhoto

    Der südkoreanische Chipkonzern SK Hynix hat im ersten Quartal ein weiteres Rekordergebnis vorgelegt. Steigende Preise und eine ungebrochen hohe Nachfrage nach Hochleistungsspeichern für künstliche Intelligenz trieben Gewinn und Margen auf Höchststände – dennoch blieb der Umsatz leicht hinter den Erwartungen zurück.

    Gewinnexplosion trotz leichter Umsatzenttäuschung

    Für das erste Quartal meldete das Unternehmen einen Umsatz von 52,58 Billionen Won (rund 35,55 Milliarden US-Dollar) und verfehlte damit knapp die Analystenschätzungen von 53,55 Billionen Won. Der operative Gewinn lag mit 37,61 Billionen Won ebenfalls leicht unter den Prognosen, blieb jedoch auf einem außergewöhnlich hohen Niveau.

    Der Umsatz hat sich jedoch nahezu verdreifacht, während sich der operative Gewinn verfünffachte. Gegenüber dem Vorquartal konnte der Gewinn fast verdoppelt werden. Besonders bemerkenswert ist die operative Marge, die mit 72 Prozent einen neuen Höchststand erreichte.

    Die Aktie von SK Hynix stieg in Folge der Veröffentlichten Zahlen zeitweise um 3,6 Prozent.

    KI-Nachfrage treibt Speicherpreise auf neue Höhen

    Als zentraler Treiber der Entwicklung gilt die rasante Expansion von Anwendungen rund um künstliche Intelligenz. SK Hynix ist weltweit führend bei High-Bandwidth Memory (HBM), einem Schlüsselbaustein für leistungsstarke KI-Rechenzentren. Diese Speichermodule gehören zur Kategorie des dynamischen Arbeitsspeichers (DRAM) und sind essenziell für Server, PCs und Rechenzentren.

    "Trotz saisonal schwächerer Nachfrage im ersten Quartal blieb die Dynamik aufgrund steigender Investitionen in KI-Infrastruktur stark", erklärte das Unternehmen. Mit dem Übergang von klassischen Trainingsmodellen hin zu sogenannten agentischen KI-Systemen, die kontinuierlich Echtzeitberechnungen durchführen, dürfte der Bedarf an Speicher weiter steigen.

    Kapazitätsengpässe bleiben strukturelles Problem

    Trotz der starken Nachfrage steht die Branche vor erheblichen Herausforderungen. Laut Aussagen von SK-Group-Chef Chey Tae-won könnte der globale Engpass bei Halbleiter-Wafern bis 2030 anhalten. Der Ausbau der Produktionskapazitäten sei zeitaufwendig und könnte mehrere Jahre dauern, während die Nachfrage weiter steigt.

    Geopolitische Risiken bleiben im Blick

    Ein Unsicherheitsfaktor bleibt die geopolitische Lage. Eine Ausweitung von Konflikten im Nahen Osten könnte die Versorgung mit wichtigen Rohstoffen für die Halbleiterproduktion beeinträchtigen und damit die gesamte KI-Lieferkette unter Druck setzen.

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    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
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