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    Boeing-Jets beflügeln Geschäft von Triebwerksbauer Safran

    Für Sie zusammengefasst
    • Safran lieferte Anfang 2026 deutlich mehr Triebwerke
    • CFM lieferte 520 Leap Triebwerke über 60 Prozent mehr
    • Umsatz Q1 8,6 Mrd, Sparte Triebwerke stark gewachsen
    Boeing-Jets beflügeln Geschäft von Triebwerksbauer Safran
    Foto: Arne Dedert - DPA

    PARIS (dpa-AFX) - Der französische Triebwerksbauer und Luftfahrt-Zulieferer Safran hat Anfang 2026 deutlich mehr Antriebe für Jets von Airbus und Boeing ausgeliefert. Der Umsatz lag im ersten Quartal auf vergleichbarer Basis mit 8,6 Milliarden Euro fast 19 Prozent höher als ein Jahr zuvor, wie Safran am Donnerstag in Paris mitteilte.

    Im ersten Quartal lieferten Safran und sein US-Partner GE Aerospace mit ihrem Gemeinschaftsunternehmen CFM 520 ihrer Leap-Triebwerke aus, über 60 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Damals war der Absatz allerdings gesunken. Die Antriebe kommen bei den Mittelstreckenjets vom Typ Boeing 737 Max und bei etwa jedem zweiten Airbus-Jet aus der Modellfamilie A320neo zum Einsatz.

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    Der Umsatz der Sparte wuchs um rund ein Drittel, während das Geschäft mit Kabinenausstattung wie Sitzen und Bordküchen nur um neun Prozent anzog. Die Rüstungs- und Flugzeugtechniksparte legte um mehr als 13 Prozent zu.

    Safran-Chef Olivier Andriès sieht das Unternehmen daher auf Kurs zu seinen Jahreszielen. So soll der Umsatz um einen niedrigen bis mittleren Zehner-Prozentsatz steigen. Für den bereinigten operativen Gewinn hat er 6,1 bis 6,2 Milliarden Euro im Auge. Dabei zeigte sich der Manager zuversichtlich, das obere Ende der Prognose erreichen zu können. Zum Gewinn des ersten Quartals machte Safran wie üblich keine Angaben./stw/nas/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Airbus Aktie

    Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,73 % und einem Kurs von 196,1 auf Tradegate (23. April 2026, 08:18 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Airbus Aktie um -5,09 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,11 %.

    Die Marktkapitalisierung von Airbus bezifferte sich zuletzt auf 131,14 Mrd..

    Airbus zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8100 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 215,13EUR. Von den letzten 8 Analysten der Airbus Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 190,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 226,00EUR was eine Bandbreite von +14,72 %/+36,46 % bedeutet.




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