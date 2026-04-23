Kaffee-Boom trotz Franken-Schock: Nestlé-Aktie knallt hoch!

Aufgrund des starken Frankens sank der Umsatz in den ersten drei Monaten des Jahres jedoch um 5,7 Prozent auf 21,3 Milliarden Franken (rund 23,2 Milliarden Euro). Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz noch bei 22,6 Milliarden Franken gelegen.

Trotz des größten Produktrückrufs der Firmengeschichte hat Nestlé im ersten Quartal ein überraschend robustes organisches Umsatzwachstum erzielt. Der Schweizer Nahrungsmittelkonzern steigerte den organischen Umsatz, bei dem Währungseffekte sowie Firmenkäufe und -verkäufe ausgeklammert sind, um 3,5 Prozent und übertraf damit die Erwartungen von Analysten. Rückenwind kam vor allem aus dem Geschäft mit Kaffee und Snacks, welches die Belastungen durch den Rückruf von Säuglingsnahrung in mehr als 60 Ländern teilweise auffing.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Für Konzernchef Philipp Navratil ist das organische Umsatzwachstum von 3,5 Prozent ein wichtiger erster Achtungserfolg. Der Manager steht erst seit sieben Monaten an der Spitze des Konzerns und muss diesen nach dem abrupten Führungswechsel und der schweren Rückrufkrise wieder auf Kurs bringen. Seine Strategie: sparen, das Portfolio straffen und margenschwache Bereiche abgeben.

Wie Nestlé am Donnerstag mitteilte, belaufen sich die Kosten aus Rückerstattungen und Lieferengpässen im Zusammenhang mit dem Rückruf im ersten Quartal auf 200 Millionen Schweizer Franken (umgerechnet rund 217,7 Millionen Euro). Etwa die Hälfte davon sei auf eine schwächere Kundennachfrage zurückzuführen. Bis zum Jahresende rechnet der Konzern aber mit einer vollständigen Erholung.

Parallel dazu treibt Nestlé den Umbau voran. So soll die Kaffeehauskette Blue Bottle Coffee an Centurium Capital Partners verkauft werden. Zudem finden Gespräche mit möglichen Partnern für das Wasser- und Getränkegeschäft sowie mit Interessenten für das schwächelnde Vitamingeschäft statt, berichtet Bloomberg.

Auch operativ zeigt sich ein gemischtes Bild: Das interne Realwachstum, also die Mengenentwicklung, lag bei 1,2 Prozent und damit nur knapp unter dem Wert des Schlussquartals 2025.

Nestlé hat den Ausblick für das Gesamtjahr bestätigt. Erwartet wird weiterhin ein organisches Wachstum zwischen drei und vier Prozent. Zugleich setzt der Konzern seinen Sparkurs fort und streicht 16.000 Stellen.

Im frühen Handel an der Börse Frankfurt stieg die Aktie zeitweise um fast fünf Prozent auf 87,19 Euro (Stand: 9:25 Uhr).

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Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

Die Nestle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,76 % und einem Kurs von 87,09EUR auf Lang & Schwarz (23. April 2026, 09:41 Uhr) gehandelt.



