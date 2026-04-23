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    STMicro sieht anziehende Nachfrage

    Für Sie zusammengefasst
    • Prognose Q2 Umsatz 3,45 Mrd US-Dollar Mitte der Spanne
    • Umsatz Rechenzentren 2026 über 500 Mio 2027 über 1 Mrd
    • Q1 Umsatz knapp 3,1 Mrd Bruttomarge 33,8 Prozent
    STMicro sieht anziehende Nachfrage
    Foto: STMicroelectronics

    GENF (dpa-AFX) - Der Chipkonzern STMicroelectronics zeigte sich für die weitere Entwicklung trotz der wirtschaftlichen Unsicherheiten zuversichtlich. So habe das Unternehmen im ersten Quartal eine Erholung der Nachfrage mit starken Bestellzahlen und normalisierte Lagerbestände verzeichnet, berichtete Konzernchef Jean-Marc Chery am Donnerstag in Genf. Für das zweite Quartal erwartet der Manager in der Mitte der Spanne einen Umsatz von 3,45 Milliarden US-Dollar. Dies wäre ein Plus von 11,6 Prozent im Vergleich zum Vorquartal und von 24,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Bruttomarge soll 34,8 Prozent erreichen. Das ist mehr als von Analysten geschätzt.

    STMicro setzt dabei auf deutliches Wachstum im Zusammenhang mit Künstlicher Intelligenz (KI). Das Unternehmen geht weiter davon aus, dass der Umsatz mit Rechenzentren 2026 deutlich über 500 Millionen und 2027 über einer Milliarde Dollar liegen wird.

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    Im ersten Quartal sank der Umsatz um sieben Prozent im Vergleich zum Vorquartal auf knapp 3,1 Milliarden Dollar. Verglichen mit dem Vorjahreszeitraum stieg er um 23 Prozent. Die Bruttomarge verschlechterte sich um 1,4 Prozentpunkte auf 33,8 Prozent, verglichen zu den drei Monaten zuvor. Unter dem Strich verdiente STMicro 37 Millionen US-Dollar nach einem Verlust von 30 Millionen Dollar im Vorquartal./nas/stw

    STMicroelectronics

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    ISIN:NL0000226223WKN:893438
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur STMicroelectronics Aktie

    Die STMicroelectronics Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,94 % und einem Kurs von 40,01 auf Tradegate (23. April 2026, 08:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der STMicroelectronics Aktie um +19,35 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +58,21 %.

    Die Marktkapitalisierung von STMicroelectronics bezifferte sich zuletzt auf 36,89 Mrd..

    STMicroelectronics zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8400 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 33,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 42,00EUR was eine Bandbreite von -38,41 %/+3,47 % bedeutet.




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