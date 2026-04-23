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    Ludwig Beck am Rathauseck: Quartalsbericht 2026 – Was Sie wissen müssen

    Trotz robuster Marktposition spürt der Ludwig Beck Konzern im ersten Quartal 2026 die Folgen eines schwierigen Umfelds – mit rückläufigem Umsatz und belasteter Ertragslage.

    Ludwig Beck am Rathauseck: Quartalsbericht 2026 – Was Sie wissen müssen
    Foto: adobe.stock.com
    • Der Umsatz des Ludwig Beck Konzerns im ersten Quartal 2026 sank um 2,0 % auf 17,9 Mio. €, während die Branche im gleichen Zeitraum um 4,0 % zurückging.
    • Wirtschaftliche Rahmenbedingungen, wie ein langer Winter, Streiks, geopolitische Konflikte und steigende Energie- sowie Transportkosten, belasteten den stationären Modehandel erheblich.
    • Das operative Ergebnis (EBIT) lag bei -1,2 Mio. €, leicht schlechter als im Vorjahr (-1,1 Mio. €), und das Ergebnis nach Steuern (EAT) betrug -2,1 Mio. €, gegenüber -1,9 Mio. € im Vorjahr.
    • Die Bilanzsumme stieg leicht auf 161,2 Mio. €; das Eigenkapital verringerte sich auf 59,8 Mio. €, die Eigenkapitalquote lag bei 37,1 %.
    • Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit war mit -3,1 Mio. € deutlich negativ, während die Investitionen mit -0,1 Mio. € geringfügig ausfielen und der Finanzierungs-Cashflow bei 3,2 Mio. € lag.
    • Für die kommenden Monate wird eine verhaltene wirtschaftliche Entwicklung erwartet, mit anhaltenden Herausforderungen im deutschen Textil-Einzelhandel und einer vorsichtigen Geschäftserwartung.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmeldung zum I. Quartal 2026, bei Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier ist am 23.04.2026.

    Der Kurs von Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 18,050EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -1,37 % im Minus.


    Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier

    -1,61 %
    +2,25 %
    +7,06 %
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    -29,46 %
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    +21,51 %
    ISIN:DE0005199905WKN:519990
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