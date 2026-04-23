🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen → 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen →
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAIXTRON AktievorwärtsNachrichten zu AIXTRON

    AKTIEN IM FOKUS

    185 Aufrufe 185 0 Kommentare 0 Kommentare

    Texas Instruments und STmicro treiben Chip-Branche hoch

    Für Sie zusammengefasst
    • Starke Prognosen von Texas Instruments heben Kurse
    • STMicro Prognose übertrifft Markterwartung spürbar
    • Infineon steigt wieder über 50 Euro nach 25 Jahren
    AKTIEN IM FOKUS - Texas Instruments und STmicro treiben Chip-Branche hoch
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Starke Geschäftsprognosen von Texas Instruments und STMicroelectronics dürften am Donnerstag für steigende Kurse in der Chip-Branche sorgen. Aktien von Texas Instruments schnellten am Morgen auf der Handelsplattform Tradegate um elf Prozent nach oben gegenüber dem Schlusskurs an der US-Technologiebörse Nasdaq am Vorabend. Für die Papiere von STMicro ging es um sechs Prozent nach oben.

    Analyst Blayne Curtis von der US-Bank Jefferies attestierte Texas Instruments einen grundsoliden Quartalsbericht. Der Halbleiterkonzern profitiere von einer sich verstärkenden Erholung der gesamten Chip-Industrie und von einem Boom bei Datenzentren. Das Szenario des Unternehmens für das zweite Halbjahr sei vielversprechend, sowohl was die Preise betreffe als auch hinsichtlich der Profitabilität.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Amazon Inc!
    Short
    273,37€
    Basispreis
    2,07
    Ask
    × 10,79
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    235,37€
    Basispreis
    2,02
    Ask
    × 10,79
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Blaynes Kollege Janardan Menon, der für Jefferies die europäischen Halbleiteraktien bewertet, äußerte sich am Morgen lobend zu den Aussagen von STMicro zum laufenden zweiten Quartal. Der Mittelwert des in Aussicht gestellten Zielkorridors für den Umsatz liege um acht Prozent über der Markterwartung. Die für den Einsatz in Datenzentren gefertigten optischen Komponenten dürften vor allem an die Cloud-Computing-Plattform AWS von Amazon gehen sowie an den Rechenzentren-Ausrüster Innolight Technology.

    Die guten Nachrichten aus der Branche dürften am Donnerstag auch die Infineon-Aktie antreiben. Auf Tradegate stieg der Kurs um knapp drei Prozent und erstmals seit einem Vierteljahrhundert wieder über die runde Marke von 50 Euro. Für BE Semiconductor ging es um gut vier Prozent nach oben. Anteilsscheine des Zulieferers Aixtron legten leicht zu und könnten im Xetra-Haupthandel ein weiteres Hoch seit 2001 markieren.

    Einen schwächeren Start erwischen wohl dagegen ASML. Hier gibt es Berichte, wonach Taiwan Semiconductor (TSMC) die Nutzung der nächsten Generation der Lithografiesysteme von ASML verschieben könnte. /bek/ag/nas

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Amazon Aktie

    Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,48 % und einem Kurs von 217 auf Tradegate (23. April 2026, 08:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Amazon Aktie um +2,56 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +22,59 %.

    Die Marktkapitalisierung von Amazon bezifferte sich zuletzt auf 2,33 Bil..

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 292,10USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 265,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 301,00USD was eine Bandbreite von +22,26 %/+38,87 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu AIXTRON - A0WMPJ - DE000A0WMPJ6

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über AIXTRON. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um AIXTRONs Kursentwicklung: viele Nutzer nehmen bei rund 44 € Gewinne mit (teilweise 70–75% der Position), erwarten eine technische Korrektur und diskutieren mögliche Nachkäufe unter 33 €. Fundamental wird positive Nachfrage aus dem Opto-/AI-Capex-Umfeld genannt. Es gibt Kritik an fehlerhaften Meldungen zu Beteiligungen und an veralteten Short-Informationen sowie Spekulationen über Bestände von Großbanken/Asset-Managern.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber AIXTRON eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    6 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIEN IM FOKUS Texas Instruments und STmicro treiben Chip-Branche hoch Starke Geschäftsprognosen von Texas Instruments und STMicroelectronics dürften am Donnerstag für steigende Kurse in der Chip-Branche sorgen. Aktien von Texas Instruments schnellten am Morgen auf der Handelsplattform Tradegate um elf Prozent nach …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     