GOLDMAN SACHS stuft Tesla auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Tesla mit einem Kursziel von 375 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Margen und Cashflow lägen klar über den Erwartungen, schrieb Mark Delaney am Mittwochabend in seiner ersten Reaktion auf den Quartalsbericht./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 17:57 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,71 % und einem Kurs von 325,6EUR auf Tradegate (23. April 2026, 08:39 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Mark Delaney

Analysiertes Unternehmen: Tesla

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 375

Kursziel alt: 375

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 375,00 $ , was einem Rückgang von -3,23% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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