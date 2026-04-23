GOLDMAN SACHS stuft Tesla auf 'Neutral'
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Tesla mit einem Kursziel von 375 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Margen und Cashflow lägen klar über den Erwartungen, schrieb Mark Delaney am Mittwochabend in seiner ersten Reaktion auf den Quartalsbericht./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 17:57 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 17:57 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,71 % und einem Kurs von 325,6EUR auf Tradegate (23. April 2026, 08:39 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
Analyst: Mark Delaney
Analysiertes Unternehmen: Tesla
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 375
Kursziel alt: 375
Währung: USD
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Mark Delaney
Analysiertes Unternehmen: Tesla
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 375
Kursziel alt: 375
Währung: USD
Zeitrahmen: 12m
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte