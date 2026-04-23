Light-Industrial-Asset Manager und Bestandhalter meldet vorläufige nicht testierte Zahlen für das Geschäftsjahr 2025

Der Konzernumsatz lag im Geschäftsjahr 2025 bei rund 9,2 Mio. EUR und umfasst Nettokaltmiete, Nebenkosten sowie Erträge aus PV-Anlagen. Im Vorjahr hatte der Konzernumsatz bei 8,7 Mio. EUR gelegen. Die Nettokaltmiete belief sich im Berichtsjahr auf 7,2 Mio. EUR nach 6,8 Mio. EUR im Vorjahr. Das Konzernergebnis (EAT) betrug 4,7 Mio. EUR nach 4,1 Mio. EUR im Vorjahr und unterstreicht die anhaltend hohe Profitabilität des Unternehmens. Die Kennzahl FFO lag bei 2,248 Mio. EUR (Vj. -0,07 Mio. EUR). Zum Stichtag verfügte der Konzern über liquide Mittel in Höhe von 4,8 Mio. EUR. Der operative Cash Flow betrug 3,6 Mio. EUR nach -0,5 Mio. EUR im Vorjahr.

München, den 23.04.2026 (IRW-Press/23.04.2026) - Die BENO Holding AG (ISIN: DE000A11QLP3), spezialisierter Bestandshalter und Asset Manager mit Fokus auf betriebsnotwendige Immobilien, meldet vorläufige, noch nicht testierte Geschäftszahlen für das Geschäftsjahr 2025.

"Die vorläufigen Zahlen für 2025 bestätigen die positive Entwicklung unseres Geschäfts. Die gelungene Transformation eines größeren Bestandsobjekts im Jahr 2024 trug im Berichtszeitraum erstmals mit der vollen Jahresmiete bei. Die neu errichtete 2-MW-PV-Anlage am selben Standort leistete mit rund 200 TEUR ebenfalls erstmals einen vollen Jahresbeitrag zum Umsatz und bietet darüber hinaus weiteres Steigerungspotenzial. Zusätzlich konnten durch Managementmaßnahmen rund 0,9 Mio. EUR an Mehrerträgen realisiert werden. Wir können klar erkennen, dass unsere Plattform im Bestand zunehmend Wirkung entfaltet", erklärt Michael Bussmann, Vorstand der BENO Holding AG.

Nach dem Aufbau des Seed-Portfolios und dem in den vergangenen vier Jahren erfolgten Aufbau des integrierten Asset Managements steht nun die Skalierungsphase an. Die geschaffenen, auf digitale Zwillinge und Remote-Management ausgerichteten Plattformstrukturen ermöglichen es der Gesellschaft, weitere Objekte effizient in das bestehende Management zu integrieren und Ertrags- und Wertsteigerungspotenziale im Bestand systematisch zu heben. Das Wertpotenzial im Bestand bleibt bei einem Mietmultiplikator von 12,43 und einer Portfoliobewertung von rund 567 EUR pro m² Nutzfläche (inkl. Grundstück) weiterhin attraktiv.

Das Eigenkapital des Konzerns erhöhte sich zum 31. Dezember 2025 auf 34,9 Mio. EUR nach 30,1 Mio. EUR im Vorjahr. Die Eigenkapitalquote stieg auf 35 %. Die Bilanzsumme lag bei 99,4 Mio. EUR.

Über die BENO Holding AG

Die BENO Holding AG ist ein auf betriebsnotwendige Immobilien spezialisierter Bestandshalter und Asset Manager mit Fokus auf Light-Industrial-Objekte in Deutschland. Die Gesellschaft investiert in flexibel nutzbare Immobilien mit laufenden Cashflows, Drittverwendungsfähigkeit und Wertsteigerungspotenzial durch aktives Asset Management.

BENO verfolgt einen plattformbasierten Managementansatz, bei dem langfristiges Eigentum mit digital unterstützter Remote-Bewirtschaftung verbunden wird. Durch die frühe Integration digitaler Zwillinge in die operative Bestandssteuerung schafft die Gesellschaft die Grundlage für höhere Produktivität, bessere Steuerbarkeit und skalierbares Wachstum.

Die im eigenen Bestand gehaltenen Immobilien umfassen derzeit 12 deutsche Standorte mit rund 36 Mietern und einer Gesamtnutzfläche von rund 158.000 m². Der Verkehrswert des Portfolios beläuft sich aktuell auf rund 90 Mio. EUR.

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Adresse: Brienner Str. 7, 80333 München

Land: Deutschland

Ansprechpartner: Florian Renner

Tel.: +49 89 20 500 410

E-Mail: info@beno-gruppe.de

Website: www.beno-gruppe.de

ISIN(s): DE000A11QLP3 (Aktie), DE000A3H2XT2 (Anleihe)

Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Stuttgart

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