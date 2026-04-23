BERNSTEIN RESEARCH stuft CTS EVENTIM auf 'Outperform'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für CTS Eventim mit einem Kursziel von 94 Euro auf "Outperform" belassen. Analystin Annick Maas beschäftigte sich am Donnerstag mit den jüngsten Aussagen des globalen Event-Veranstalters Live Nation Entertainment über beschleunigte internationale Investitionen und Pläne für eine neue Arena mit 20.000 Plätzen in München. Dies habe die Investorendiskussion über eine mögliche Gefährdung der etablierten Marktposition von CTS Eventim in Deutschland angeheizt. Insbesondere die für 2029 geplante Münchner Arena würde die Lanxess Arena ? derzeit mit 18.500 Plätzen Deutschlands größte Arena und von CTS Eventim betrieben - übertreffen. Darin sieht Maas einen möglichen Wendepunkt in Bezug auf Größe und Kontrolle von Veranstaltungsorten./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 05:26 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 05:30 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 05:26 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 05:30 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die CTS Eventim Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,74 % und einem Kurs von 56,40EUR auf Tradegate (23. April 2026, 08:49 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: Annick Maas
Analysiertes Unternehmen: CTS EVENTIM
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 94
Kursziel alt: 94
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Annick Maas
Analysiertes Unternehmen: CTS EVENTIM
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 94
Kursziel alt: 94
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte