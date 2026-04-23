GOLDMAN SACHS stuft LOREAL auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für L'Oreal von 430 auf 435 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Franzosen hätten im ersten Quartal überdurchschnittlich gut abgeschnitten und damit die Erwartungen solide getoppt, schrieb Olivier Nicolai am Donnerstagmorgen in seinem Resümee./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 06:00 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die L'Oreal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,25 % und einem Kurs von 365EUR auf Tradegate (23. April 2026, 08:59 Uhr) gehandelt.