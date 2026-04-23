Börse, Baby!
Die Tagesgeld-Falle: Wo dein Geld wirklich parkt
Nicht jedes Tagesgeldkonto ist auch wirklich ein Tagesgeldkonto. Es gibt EINEN entscheidenden Unterschied, den viele Anleger übersehen.
Während klassisches Tagesgeld in der Regel unter die gesetzliche Einlagensicherung fällt, parken manche Anbieter Teile des Geldes in Geldmarktfonds. Das kann den rechtlichen Status deiner Einlage verändern.
Auch die Sparkasse investiert Geld von Tagesgeldkonten in Geldmarktfonds. Neobroker tun dies auch. Wie verändert sich dadurch der rechtliche Status des Geldes und was ist durch die Einlagensicherung geschützt?
Wenn ein Neobroker Geld in Geldmarktfonds investiert, so gilt nicht mehr die Einlagensicherung, auch, wenn der Neobroker eine Banklizenz inne hat. Das investierte Geld der Verrechnungskonten kann im Fall einer Pleite durch Anteile des Geldmarktfonds erstattet werden, und das kann auch eine geringere Summe sein, als die ursprünglich eingezahlte.
Der rechtliche Status des Geldes ändert sich. Auch wenn die Sparkasse das Geld meines Tagesgeldkontos in Geldmarktfonds investiert, bleibt mein Gläubiger-Verhältnis gegenüber der Bank intakt. Solange Geld als Bankeinlage geführt wird, bleibt es einlagengesichert.
Bei Smartbroker wird nicht investiertes Geld nicht automatisch zu einem Investment gemacht.
Es bleibt als Einlage bei der Baader Bank und ist damit durch die Einlagensicherung besichert.
Wir sprechen darüber, worauf es bei Tagesgeld, Einlagensicherung, Liquidität, Neo-Brokern und Geldmarktfonds wirklich ankommt, und wie sicher dein Cash im Crash ist.
Unseren Podcast "Börse, Baby!" gibt es überall, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel auf: