GOLDMAN SACHS stuft EssilorLuxottica auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 265 auf 260 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Optikkonzern habe dank seines Wachstums auf breiter Basis im ersten Quartal die gesunkenen Erwartungen getoppt, schrieb Richard Felton am Donnerstag in seinem Resümee./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 05:00 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die EssilorLuxottica Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,69 % und einem Kurs von 193,7EUR auf Tradegate (23. April 2026, 09:04 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Richard Felton

Analysiertes Unternehmen: EssilorLuxottica

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 260

Kursziel alt: 265

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

