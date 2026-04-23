FRIWO 2026: Innovationen und Internationalisierung im Fokus
FRIWO stellt die Weichen für die Zukunft: Mit klarer Strategie, internationalem Fokus und solider Finanzbasis zielt der Konzern auf nachhaltiges, profitables Wachstum bis 2030.
Foto: Dena Skulskaya - Unsplash
- FRIWO setzt 2026 seine strategische Neuausrichtung mit Fokus auf Innovationen und Internationalisierung fort.
- Der Konzernumsatz lag bei 77,4 Mio. Euro, mit einem leicht positiven EBIT und einem Nachsteuergewinn von 13,9 Mio. Euro durch Veräußerungserlöse.
- Die Eigenkapitalquote stieg auf 35,6 %, die Nettoverschuldung wurde durch Transaktionserlöse auf 1,9 Mio. Euro reduziert.
- Die Bilanzsumme sank auf 42,4 Mio. Euro, die Mitarbeiterzahl wurde auf 866 reduziert, wobei 90 % in Vietnam tätig sind.
- Für 2026 wird ein Umsatz zwischen 67 und 77 Mio. Euro erwartet, mit einer leichten positiven EBIT-Entwicklung auf vergleichbarer Basis.
- Das Unternehmen plant bis 2030 ein nachhaltiges profitables Wachstum, mit durchschnittlichem Umsatzwachstum von bis zu 10 % jährlich und einer EBIT-Marge von über 5 %.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Konzern-/Jahresabschluss, bei FRIWO ist am 23.04.2026.
Der Kurs von FRIWO lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 5,0800EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,60 % im Plus.
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