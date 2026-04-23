Vanguard Mining Corp. schließt verbindliche Vereinbarung zum Erwerb von 100 % von Quark Uranium Ltd. ab

/NICHT ZUR VERTEILUNG AN US-AMERIKANISCHE NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN/

Vancouver, BC – 23. April 2026 / IRW-Press / Vanguard Mining Corp. („Vanguard“ oder das „Unternehmen“) (UUU: CSE | UUUFF: OTCID | SL51: Frankfurt) freut sich, im Nachgang zu seiner Pressemitteilung vom 10. April 2026 bekannt zu geben, dass das Unternehmen seine Übernahme von Quark Uranium Ltd. („Quark“) (die „Transaktion“) gemäß einer Aktientauschvereinbarung vom 22. April 2026 (die „verbindliche Vereinbarung“) zwischen dem Unternehmen, Quark Uranium Ltd. und den Aktionären von Quark (die „Aktionäre“) erfolgreich abgeschlossen hat.

Gemäß den Bestimmungen der verbindlichen Vereinbarung und als Gegenleistung für 100 % der ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Wertpapiere von Quark wird das Unternehmen:

- insgesamt 8.000.000 Stammaktien des Unternehmens zu einem angenommenen Preis von 0,15 $ pro Aktie ausgeben; und

- insgesamt Barzahlungen in Höhe von 200.000 C$ leisten.

Die Transaktion hat einen implizierten Gesamtwert von ca. 1,4 Millionen C$. Sämtliche im Zusammenhang mit der Transaktion ausgegebenen Wertpapiere unterliegen gemäß dem geltenden Wertpapierrecht einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten und einem Tag.

Das Unternehmen und seine Direktoren, leitenden Angestellten und Insider sind gegenüber den Aktionären, Direktoren und leitenden Angestellten von Quark unabhängige Parteien. Im Zusammenhang mit der Transaktion wurde keine Vermittlungsprovision gezahlt.

David C. Greenway, President und CEO von Vanguard Mining Corp., äußerte sich dazu wie folgt: „Der erfolgreiche Abschluss der Übernahme von Quark stellt einen wichtigen Meilenstein in der Umsetzung der Uranwachstumsstrategie von Vanguard dar. Der Konzessionsblock von Quark stärkt unsere Präsenz im westlichen Athabasca-Becken, einem der weltweit führenden Uranabbaugebiete, erheblich. Angesichts der weltweit weiter steigenden Nachfrage nach Kernenergie freuen wir uns darauf, die Exploration in diesem äußerst vielversprechenden Projekt voranzutreiben und unseren Aktionären langfristigen Mehrwert zu bieten.“

Über die Claims von Quark Uranium

Das Konzessionsgebiet Quark Uranium umfasst acht (8) Mineralclaims mit einer Gesamtfläche von ca. 28.746 Hektar (ca. 71.030 Acres) in der Provinz Saskatchewan, Kanada, innerhalb der Region des Athabasca-Beckens.

Das Konzessionsgebiet befindet sich innerhalb eines etablierten Uranförderreviers im Norden von Saskatchewan, das in der Vergangenheit einen bedeutenden Anteil an der weltweiten Uranproduktion hatte. Alle derzeit in Betrieb befindlichen Uranminen Kanadas und viele seiner bekannten Uranlagerstätten befinden sich im Bereich des westlichen Wollaston-Gebiets und der Wollaston-Mudjatik-Übergangszone. Das Konzessionsgebiet von Quark Uranium umfasst ein zusammenhängendes Konzessionspaket in dieser Region und liegt in der Nähe von Projekten, die von etablierten Uran-Explorations- und Bergbauunternehmen betrieben werden, unter anderem Orano Canada und Fission Uranium Corp.

Die Konzessionsgebiete befinden sich im frühen Explorationsstadium und umfassen keine bekannten Mineralressourcen oder Mineralreserven. Obwohl das Unternehmen das Konzessionsgebiet aufgrund seiner regionalen geologischen Gegebenheiten als vielversprechend betrachtet, besteht keinerlei Gewissheit, dass die weitere Exploration zur Entdeckung einer wirtschaftlich abbaubaren Mineralisierung führen wird.

Die Mineralisierung in benachbarten oder nahegelegenen Konzessionsgebieten lässt nicht zwingend Rückschlüsse auf die Mineralisierung im Konzessionsgebiet Quark Uranium zu.

Qualifizierter Sachverständiger

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Lawrence Segerstrom, P.Geo., M.Sc., MBA, einem beratenden Geologen und einer „qualifizierten Person“ im Sinne von National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects („NI 43-101“), geprüft und genehmigt. Herr Segerstrom ist im Sinne von NI 43-101 nicht unabhängig vom Unternehmen.

Über Vanguard Mining Corp.

Vanguard Mining Corp. ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf die Entdeckung und Erschließung hochwertiger strategischer Mineralien spezialisiert. Das Unternehmen entwickelt derzeit Uranexplorationsprojekte in den Vereinigten Staaten und Paraguay mit dem Fokus auf die Identifizierung und Entwicklung von für die Energiewende wichtigen Assets. Vanguard verpflichtet sich zu verantwortungsbewusster Exploration und Wertschöpfung durch den Erwerb und die Entwicklung von besonders aussichtsreichen Urankonzessionsgebieten.

Alle Stakeholder sind eingeladen, dem Unternehmen auf seinen Social-Media-Profilen auf LinkedIn, X.com, Facebook und Instagram zu folgen und sich unter Vanguardminingcorp.com für Updates anzumelden.

Weder die Canadian Securities Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (in den Richtlinien der CSE als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.

Im Namen des Board of Directors

„David Greenway“

David Greenway, CEO

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Vanguard Mining Corp.

Brent Rusin

Tel: +1 672-533-0348

E-Mail: brent@vanguardminingcorp.com

Website: vanguardminingcorp.com

Haftungsausschluss gemäß US-Wertpapierrecht

Die im Rahmen der Transaktion auszugebenden Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem US-Wertpapiergesetz von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung registriert und dürfen ohne eine Registrierung in den Vereinigten Staaten oder eine entsprechende Befreiung von den US-Registrierungsanforderungen weder innerhalb der Vereinigten Staaten noch an US-Personen oder für deren Rechnung oder zu deren Gunsten angeboten oder verkauft werden. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch darf ein Verkauf der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten oder in einer anderen Rechtsordnung erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf unzulässig wäre.

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen (zusammenfassend „zukunftsgerichtete Aussagen“) im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze. Alle hierin enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Tatsachen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Aussagen bezüglich: die erwarteten Vorteile der Übernahme von Quark Uranium Ltd. (die „Transaktion“), die Pläne des Unternehmens in Bezug auf die Mineralclaims Quark sowie die allgemeinen Geschäftsziele, Explorationspläne und die strategische Ausrichtung des Unternehmens. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Wörter wie „voraussehen“, „glauben“, „schätzen“, „erwarten“, „anstreben“, „planen“, „prognostizieren“, „könnte“, „wird“, „beabsichtigen“, „vorsehen“ und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen, Annahmen, Schätzungen und Einschätzungen des Managements zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung und unterliegen einer Reihe bekannter und unbekannter Risiken, Ungewissheiten und anderer Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit genannten abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem: Risiken im Zusammenhang mit der Integration und Erschließung der Mineralclaims Quark; Risiken, die der Mineralexplorationsbranche innewohnen, einschließlich der Ungewissheit von Explorationsergebnissen; Risiken im Zusammenhang mit dem Eigentumsrecht, dem Besitz und dem Zustand der Mineralclaims; Schwankungen der Rohstoffpreise, einschließlich der Uranpreise; Änderungen der geltenden Gesetze, Vorschriften oder staatlichen Richtlinien; sowie allgemeine wirtschaftliche, marktbezogene und geschäftliche Bedingungen, ebenso wie jene Risikofaktoren, die in den öffentlichen Offenlegungsdokumenten des Unternehmens erörtert werden, die auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca eingereicht wurden.

Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegenden Annahmen angemessen sind, sollte man sich nicht übermäßig auf diese Aussagen verlassen, die nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung Gültigkeit haben. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen in ihrer Gesamtheit ausdrücklich diesem Vorbehalt. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehende Auflistung von Risiken und Ungewissheiten nicht vollständig ist. Weitere Informationen zu diesen und anderen Risiken und Ungewissheiten finden Sie in den öffentlichen Offenlegungsdokumenten des Unternehmens, die auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca hinterlegt sind.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

Die Vanguard Mining Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 0,088EUR auf Tradegate (22. April 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.