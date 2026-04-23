JEFFERIES stuft STMicro auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für STMicroelectronics nach Quartalszahlen von 29 auf 35 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Chipkonzern habe mit dem Umsatz sowie der berichteten Bruttomarge leicht positiv überrascht und das Umsatzziel für das laufende Jahr deutlich angehoben, schrieb Janardan Menon am Donnerstag in seiner ersten Reaktion. STMicro könnte am Anfang eines neuen Aufwärtszyklus mit weiter steigenden Schätzungen in den kommenden Quartalen stehen./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 01:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 01:29 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die STMicroelectronics Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,29 % und einem Kurs von 40,90EUR auf Tradegate (23. April 2026, 09:09 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Janardan Menon

Analysiertes Unternehmen: STMicro

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 35

Kursziel alt: 29

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 35,00 € , was einem Rückgang von -6,57% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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