JEFFERIES stuft STMicro auf 'Buy'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für STMicroelectronics nach Quartalszahlen von 29 auf 35 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Chipkonzern habe mit dem Umsatz sowie der berichteten Bruttomarge leicht positiv überrascht und das Umsatzziel für das laufende Jahr deutlich angehoben, schrieb Janardan Menon am Donnerstag in seiner ersten Reaktion. STMicro könnte am Anfang eines neuen Aufwärtszyklus mit weiter steigenden Schätzungen in den kommenden Quartalen stehen./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 01:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 01:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 01:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 01:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die STMicroelectronics Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,29 % und einem Kurs von 40,90EUR auf Tradegate (23. April 2026, 09:09 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Janardan Menon
Analysiertes Unternehmen: STMicro
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 35
Kursziel alt: 29
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Janardan Menon
Analysiertes Unternehmen: STMicro
Aktieneinstufung neu: positiv
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