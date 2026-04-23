Rheinmetall schaut schon wieder in die Röhre: Jetzt zieht dieser Rivale davon!

Die Aktie des größten deutschen Rüstungskonzerns findet einfach nicht aus der Kursflaute. Seit dem Jahreswechsel steht ein Minus von 8,9 Prozent zu Buche, verglichen mit dem Stand vor einem Jahr beträgt das Plus magere 2,8 Prozent – viel zu wenig für den Geschmack vieler Anlegerinnen und Anleger, erst recht vor dem Hintergrund der Outperformance zahlreicher Konkurrenten.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Dazu gehört beispielsweise das Papier des französischen Mitbewerbers Safran. Zwar steht seit dem Jahresauftakt auch hier ein Minus von 7,8 Prozent zu Buche, doch die Bilanz im Vergleich zum Vorjahr kann sich mit einem Plus von 24,3 Prozent sehen lassen. Nach starken, am Donnerstagmorgen vorgelegten Quartalszahlen dürfte der Vorsprung weiter wachsen.

Deutliches Umsatzplus: Triebwerkstochter zündet den Nachbrenner

Der vielseitige Luft- und Raumfahrtkonzern konnte seine Erlöse im ersten Quartal auf bereinigter Basis um 18,8 Prozent auf 8,624 Milliarden Euro steigern. Als Wachstumstreiber stellte sich vor allem das Joint Venture mit Triebwerksbauer GE Aerospace heraus. Die Zahl der vor allem an Boeing ausgelieferten Triebwerke konnte um mehr als 60 Prozent gesteigert werden. Dementsprechend hoch fiel das Umsatzplus in der Antriebssparte mit +33,1 Prozent aus.

Die Ausrüstungs- und Verteidigungssparte steigerte ihre Erlöse um 13,5 Prozent. Gefragt waren neben Bauteilen für zivile Flugzeuge auch Systeme für den Verteidigungsbereich (Optronik, Navigation). Etwas unter dem Konzerndurchschnitt entwickelte sich das Geschäft mit Flugzeuginnenausstattung, wo ein Plus von 9,2 Prozent verzeichnet wurde.

Angaben zum Gewinn machte Safran keine. Die Ertragslage dürfte im Halbjahresbericht Ende Juli beleuchtet werden. Auf Hinweise verzichtete das Management jedoch nicht. Für das Gesamtjahr bekräftigte das Management sein Ziel, einen operativen Gewinn von 6,1 bis 6,2 Milliarden Euro zu erreichen – mit Tendenz zur oberen Spanne. Der freie Cashflow soll sich auf 4,4 bis 4,6 Milliarden Euro belaufen. Das lässt gemeinsam mit einem Umsatzwachstum im niedrigen bis mittleren Zehnprozent-Bereich ein sehr starkes Gesamtjahr erwarten.

Aktie in der Vorbörse sehr stark, auch MTU Aero Engines profitiert

Am Markt kam das Umsatzupdate hervorragend an. In der Vorbörse verteuerte sich die Safran-Aktie um bis zu 6 Prozent auf über 290 Euro. Damit gerät das Papier wieder in Schlagdistanz zur vor Kurzem aufgegebenen 200-Tage-Linie. Deren Überwinden würde eine Fortsetzung des zuletzt zwar in Schwierigkeiten geratenen, gegenüber dem Vorjahr aber noch intakten Aufwärtstrend befürworten.

Deutsche Verteidigungswerte ließen sich davon nicht anstecken. Hensoldt, Renk und Rheinmetall bildeten am Morgen die Gesamtmarktschwäche ab und handelten mit Verlusten. Nach zuletzt drei Handelstagen mit deutlichen Abgaben reagierte zumindest das Papier von Triebwerksbauer MTU Aero Engines mit leichten Zugewinnen. Die starken Auslieferungszahlen von Safran zeigen, dass die Nachfrage nach Triebwerken ungebrochen stark ist.

Fazit: Bewertung bietet noch Platz nach oben – im Unterschied zu Rheinmetall & Co.

Mit Blick auf die Unternehmensbewertung handelt Safran für 2026 mit einem KGVe von 28,5, welches jedoch durch ein branchenübliches EV/EBITDA-Verhältnis von 14,2 relativiert wird. Vor allem mit Blick auf 2027 erscheint die Aktie günstig. Hier steht ein KGVe von 22,9 sowie ein Kurs-Gewinnwachstumsverhältnis von 0,9 zu Buche. Das verbürgt sich aus fundamentaler Perspektive für weitere Gewinne.

Im Kontrast dazu handelt Rheinmetall mit einem KGV von 39,4 für 2026 und von 26,6 in 2027. Anlegerinnen und Anleger sollten sich daher einer unbequemen Wahrheit stellen: Solange deutsche Verteidigungswerte ihre Prämie gegenüber nicht minder erfolgreichen Rüstungskonzernen aus dem Ausland abgebaut haben, dürften die Aktien auch weiterhin auf der Stelle treten.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

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