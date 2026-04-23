Nicht Rheinmetall: Rüstungsaktie mit 32 % mehr Gewinn – kaum ein Anleger zuckt

Auch beim Umsatz setzte das Unternehmen sein Wachstum fort. Die Erlöse stiegen um 21,4 Prozent auf 19,16 Milliarden Kronen, lagen damit jedoch leicht unter den Markterwartungen. Besonders bemerkenswert: Sämtliche Geschäftsbereiche erzielten im Quartal ein zweistelliges Umsatzwachstum. Saab profitiert damit weiterhin von der weltweit hohen Nachfrage nach Verteidigungstechnik. Das Produktportfolio reicht von Gripen-Kampfjets über U-Boote bis hin zu Raketen- und Radarsystemen.

Der schwedische Rüstungskonzern Saab ist mit einem überraschend starken Gewinnanstieg ins Jahr gestartet. Das operative Ergebnis stieg im ersten Quartal um 32 Prozent auf 1,92 Milliarden schwedische Kronen (rund 175 Millionen Euro) und übertraf damit die Erwartungen deutlich. Im Schnitt waren lediglich rund 1,7 Milliarden Kronen prognostiziert worden.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Die operative Marge verbesserte sich von 9,2 auf 10,0 Prozent. Das EBITDA stieg auf 2,73 Milliarden Kronen, die entsprechende Marge erhöhte sich auf 14,3 Prozent. Unter dem Strich verdiente der Konzern 1,47 Milliarden Kronen nach Steuern, nach 1,28 Milliarden Kronen im Vorjahreszeitraum. Auch der Gewinn je Aktie legte von 2,35 auf 2,65 Kronen zu.

Positiv fiel zudem der Cashflow aus. Der operative Mittelzufluss belief sich auf 1,02 Milliarden Kronen, nachdem im Vorjahr noch ein leicht negativer Wert ausgewiesen worden war. Das deutet auf eine verbesserte operative Effizienz und höhere Liquidität hin.

Beim Auftragseingang zeigte sich dagegen ein gemischtes Bild. Neue Bestellungen summierten sich auf 18,24 Milliarden Kronen und lagen damit unter dem Vorjahreswert von 19,14 Milliarden Kronen. Während die Bereiche Aeronautics, Surveillance und Kockums zulegten, verzeichnete die Sparte Dynamics einen Rückgang. Auffällig war zugleich der Anstieg mittelgroßer Aufträge um 28 Prozent auf 9,46 Milliarden Kronen.

CEO Micael Johansson zeigte sich entsprechend optimistisch. "Die Nachfrage nach den führenden Lösungen von Saab für die Bereiche Luft, Land und See ist unverändert hoch. Mit einem großen Auftragsbestand und einer anhaltend starken Marktnachfrage sind wir auf gutem Weg, unsere mittelfristigen Ziele zu erreichen", erklärte er im Quartalsbericht.

Die Aktie von Saab startete zunächst schwächer in den Handel, konnte die Verluste jedoch auf unter 1 Prozent begrenzen.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Die Saab Registered (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,96 % und einem Kurs von 52,32EUR auf Tradegate (23. April 2026, 09:59 Uhr) gehandelt.



