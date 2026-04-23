🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen → 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen →
    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsHang Seng IndexvorwärtsNachrichten zu Hang Seng

    Aktien Asien

    57 Aufrufe 57 0 Kommentare 0 Kommentare

    Verluste - hartnäckig hohe Ölpreise belasten

    Für Sie zusammengefasst
    • Asiens Börsen überwiegend unter Druck wegen Ölpreisen
    • Südkorea profitierte von starkem BIP und Hynix
    • Indonesische Aktien schwächeln wegen Ölabhängigkeit
    Aktien Asien - Verluste - hartnäckig hohe Ölpreise belasten
    Foto: Lee Jin-Man - dpa

    SEOUL/TOKIO/HONGKONG (dpa-AFX) - Die asiatischen Börsen haben am Donnerstag überwiegend nachgegeben. Sie reagierten damit auf die weiterhin hohen Ölpreise. Lediglich Südkorea stemmte sich gegen die Entwicklung.

    Die Börse des Landes profitierte damit von neuen Wirtschaftsdaten. Zudem hatte SK Hynix einen deutlich Gewinnanstieg gemeldet. Die Wirtschaftsdaten hatten ein unerwartet starkes Wachstum gezeigt. Befeuert vom Boom der künstlichen Intelligenz war Südkoreas Wirtschaftsleistung im ersten Quartal um 1,7 Prozent gestiegen. Damit verzeichnete das Bruttoinlandsprodukt (BIP) des ostasiatischen Landes das stärkste Wachstum seit fünfeinhalb Jahren. Das Wachstum fiel nahezu doppelt so hoch aus wie die ursprünglich von der Zentralbank herausgegebene Prognose von 0,9 Prozent.

    An den anderen Märkten war unterdessen Zurückhaltung angesagt. Nach Ansicht von Christian Henke, Marktanalyst beim Broker IG Markets, steht die derzeitige Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran auf wackeligen Beinen. "Auf der einen Seite werden iranische Häfen weiter blockiert und auf der anderen Seite beschießt und kapert die iranische Revolutionsgarde Handelsschiffe", so Henke. "Die Pattsituation könnte durchaus noch eine Weile andauern." Die Folge wären wohl weiter anziehende Notierungen an den Ölmärkten.

    Auffallend schwach waren indonesische Aktien. Sie setzten damit ihre enttäuschende Entwicklung seit Jahresbeginn fort. "Zum einen wirkt sich die hohe Abhängigkeit des Landes von Ölimporten belastend aus", so Ulrich Stephan, Chefanlagestratege der Deutschen Bank. "Zum anderen hat die Warnung des Indexanbieters MSCI vor geringer Streubesitzquote, eingeschränkter Markt­transparenz und möglichen Indexanpassungen das Vertrauen internationaler Anleger beeinträchtigt und in den vergangenen Monaten zu deutlichen Kapitalabflüssen ge­führt."

    Japanische Aktien gehörten ebenfalls zu den Verlierern. Der Leitindex Nikkei 225 schloss 0,7 Prozent tiefer mit 59.140,23 Punkten. Der australische Markt tendierte ebenfalls leichter. Der S&P ASX 200 sank um 0,57 Prozent auf 8.793,40 Punkte.

    Ähnlich sah es in China aus. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong verlor 0,87 Prozent, während der CSI-300-Index mit den wichtigsten Werten der chinesischen Festlandsbörsen um 0,39 Prozent sank./mf/stk




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Aktien Asien Verluste - hartnäckig hohe Ölpreise belasten Die asiatischen Börsen haben am Donnerstag überwiegend nachgegeben. Sie reagierten damit auf die weiterhin hohen Ölpreise. Lediglich Südkorea stemmte sich gegen die Entwicklung. Die Börse des Landes profitierte damit von neuen Wirtschaftsdaten. …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     