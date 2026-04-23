ANALYSE-FLASH
JPMorgan belässt Renault auf 'Overweight' - Ziel 45 Euro
- JPMorgan belässt Renault auf Overweight Ziel 45 Euro
- Renault startet gut und übertrifft Markterwartungen
- Erste Reaktion von Jose Asumendi am Donnerstag
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat Renault nach Quartals-Umsatzzahlen mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Overweight" belassen. Der Autobauer sei gut ins Jahr gestartet und habe im Kerngeschäft die Markterwartungen übertroffen, schrieb Jose Asumendi am Donnerstag in seiner ersten Reaktion./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 06:23 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 06:30 / BST
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Renault Aktie
Die Renault Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,52 % und einem Kurs von 32,00 auf Tradegate (23. April 2026, 09:11 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Renault Aktie um +1,17 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +17,40 %.
Die Marktkapitalisierung von Renault bezifferte sich zuletzt auf 9,50 Mrd..
Renault zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,7700 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 38,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 45,00EUR was eine Bandbreite von -13,37 %/+39,23 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 45 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Renault - 893113 - FR0000131906
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Renault. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Der ganze Automobilsektor steht unter Druck, aber Renault finde ich mit am interessantesten. Die Dacia Modelle bieten ein top Preis Leistungs Verhältnis und die Renault Modelle können sich auch sehen lassen.