JPMorgan belässt Renault auf 'Overweight' - Ziel 45 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Renault Aktie

Die Renault Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,52 % und einem Kurs von 32,00 auf Tradegate (23. April 2026, 09:11 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Renault Aktie um +1,17 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +17,40 %.

Die Marktkapitalisierung von Renault bezifferte sich zuletzt auf 9,50 Mrd..

Renault zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,7700 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 38,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 45,00EUR was eine Bandbreite von -13,37 %/+39,23 % bedeutet.