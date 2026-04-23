Infortrend wird in den CRN Storage 100 als einer der 50 Coolest Software-Defined Storage Vendors für 2026 anerkannt

CRN, eine Medienmarke von The Channel Company, ist eine vertrauenswürdige Quelle für IT-Channel-Nachrichten und -Analysen und liefert objektive Berichte, die Lösungsanbietern helfen, ihren Kunden einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. Als Teil der CRN Storage 100 für 2026 hebt die Kategorie „50 Coolest Software-Defined Storage Vendors" Unternehmen hervor, die Softwarefunktionen, Dienstleistungen und Cloud-Konnektivität für moderne Speichertechnologien anbieten. Die Aufnahme von Infortrend in diese Kategorie spiegelt die kontinuierliche Innovationsarbeit des Unternehmens im Bereich Enterprise Storage wider, um Unternehmen bei der Verwaltung datenintensiver Arbeitslasten zu unterstützen.

TAIPEI, 23. April 2026 /PRNewswire/ -- Infortrend Technology, Inc. (TWSE: 2495), ein führender Anbieter von Enterprise-Storage- und KI-Lösungen, gab heute bekannt, dass das Unternehmen in die CRN Storage 100 für 2026 aufgenommen wurde und sich damit einen Platz unter den 50 Coolest Software-Defined Storage Vendors gesichert hat.

Infortrend Technology verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung im Bereich Enterprise Storage und hat weltweit mehr als 1.000.000 redundante rackmontierte Systeme im Einsatz. Das Portfolio - EonStor GS Unified Storage, GSx Parallel File Storage, DS SAN Storage, CS Scale-Out NAS und KS for Enterprise Cloud and Edge Computing- unterstützt eine Vielzahl von Anwendungsfällen in Branchen wie KI, High Performance Computing (HPC), Smart City Security, Smart Retail und Smart Manufacturing. Durch die Integration fortschrittlicher Softwarefunktionen mit zuverlässigen Hardwareplattformen ermöglicht Infortrend Unternehmen eine hohe Leistung, eine bessere Nutzung der GPU-Ressourcen und eine hohe Verfügbarkeit. Diese neuesten Innovationen und Live-Demos werden auf der Computex 2026 vorgestellt.

„Wir sind stolz darauf, von CRN als einer der 50 Coolest Software-Defined Storage Vendors für 2026 anerkannt zu werden. Diese Anerkennung spiegelt unseren kontinuierlichen Fokus auf eine enge Zusammenarbeit mit unseren Vertriebspartnern wider, um Speicherlösungen zu liefern, die praktisch zu implementieren und einfach zu verwalten sind und den sich entwickelnden Kundenanforderungen von KI-gesteuerten Workloads und modernen Datenumgebungen gerecht werden", sagte Frank Lee, Senior Director of Product Planning bei Infortrend Technology.

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Über Infortrend

Infortrend (TWSE: 2495) ist seit 1993 ein führender Anbieter von äußerst leistungsfähigen, vernetzten Speicherlösungen. Die Lösungen des Unternehmens basieren auf hoher technologischer und systemtechnischer Expertise mit Fokus auf Qualität, Zuverlässigkeit und Mehrwert. Das breite Storage-Lösungsportfolio kann branchen übergreifend eingesetzt werden und wird selbst anspruchsvollsten Anforderungen gerecht. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infortrend.com.

Infortrend und EonStor sind Handelsmarken oder eingetragene Handelsmarken von Infortrend Technology, Inc.; andere Handelsmarken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

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