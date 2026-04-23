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    Telekom – wir kaufen

    In Frankfurt wird weiterhin die diffuse Nachrichtenlage konsolidiert. Die Amerikaner verlängern den Waffenstillstand unbegrenzt. Was auf den ersten Blick natürlich eine gute Nachricht ist, löst das Problem rund um die Straße von Hormuz nicht. Ziehen sich die Amerikaner raus, wird es eher ein Problem für den „Rest der Welt“. Das sieht man auch in der Index-Performance. Seit vergangener Woche hat die Nasdaq dem DAX im direkten Vergleich einige hundert Punkte abgetrotzt. 

    Dazu trägt am Mittwoch auch die Telekom bei – hier bei Gettex. Ein überraschender Bloomberg-Bericht am Dienstag Abend belastet die Aktie. 

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    Demnach prüft die Deutsche Telekom eine Fusion mit T-Mobile US. Diskutiert wird demnach eine neue Holding, die beiden Aktionärskreisen per Aktientausch ein gemeinsames Dach bieten würde und anschließend in den USA sowie an einem großen europäischen Handelsplatz notiert sein könnte. 

    Der Reiz des Modells liegt auf der Hand. T-Mobile liefert den Großteil der Gewinne, während die Deutsche Telekom an der Börse mit einem spürbaren Abschlag auf die Bewertung der US-Tochter handelt. Eine Zusammenführung könnte diesen Abschlag verringern, die Kapitalmarktstory vereinfachen und dem kombinierten Konzern mehr Gewicht für mögliche Zukäufe geben. Zugleich liegen die Hürden ungewöhnlich hoch. Die Gespräche sind laut dem Bericht noch in einem frühen Stadium, politische Rückendeckung in Berlin und Washington wäre nötig, und auch der deutsche Staat sowie die KfW mit zusammen rund 28 Prozent an der Deutschen Telekom hätten erheblichen Einfluss auf jeden Schritt.

    Am Kapitalmarkt schätzt man diesen langwierigen Prozess offenbar nicht, die Aktie fällt um knapp fünf Prozent. Angesichts der jüngsten Schwäche der Aktie sehen wir eher Kaufkurse. Unser Bonus WKN FD1HRJ kann aufgestockt werden, ebenso unser Call UQ3DEK aus Deutschland26

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    Daniel Saurenz
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    Der ehemalige FTD-Redakteur und Börse Online-Urgestein Daniel Saurenz hat zusammen mit Benjamin Feingold das Investmentportal „Feingold Research“ gegründet. Dort präsentieren die beiden Börsianer und Journalisten ihre Markteinschätzungen, Perspektiven und Strategien samt Produktempfehlungen. Im strategischen Musterdepot werden die eigenen Ideen mit cleveren und meist etwas „anderen“ Produkten umgesetzt und für alle Leser und aktiven Anleger verständlich erläutert. Weitere Informationen: Feingold Research.
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    Verfasst von Daniel Saurenz
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