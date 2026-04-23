Goldman belässt Sartorius auf 'Neutral' - Ziel 232 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Sartorius Vz. Aktie

Die Sartorius Vz. Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,75 % und einem Kurs von 229,9 auf Tradegate (23. April 2026, 09:22 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Sartorius Vz. Aktie um -2,90 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,27 %.

Die Marktkapitalisierung von Sartorius Vz. bezifferte sich zuletzt auf 8,66 Mrd..

Sartorius Vz. zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3500 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 258,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 232,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 295,00EUR was eine Bandbreite von +1,35 %/+28,88 % bedeutet.