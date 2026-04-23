ANALYSE-FLASH
Goldman belässt Sartorius auf 'Neutral' - Ziel 232 Euro
- Goldman Sachs stuft Sartorius mit Kursziel 232
- Erstes Quartal lag im Rahmen der Erwartungen
- Bestätigung der Jahresziele lässt Aktie mitlaufen
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Sartorius mit einem Kursziel von 232 Euro auf "Neutral" belassen. Das erste Quartal habe im Rahmen der Erwartungen gelegen, schrieb James Quigley am Donnerstag nach dem Bericht. Angesichts ebenfalls bestätigter Jahresziele dürften die Aktien des Laborkonzerns mit dem Gesamtmarkt mitlaufen./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 06:51 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Sartorius Vz. Aktie
Die Sartorius Vz. Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,75 % und einem Kurs von 229,9 auf Tradegate (23. April 2026, 09:22 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Sartorius Vz. Aktie um -2,90 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,27 %.
Die Marktkapitalisierung von Sartorius Vz. bezifferte sich zuletzt auf 8,66 Mrd..
Sartorius Vz. zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3500 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 258,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 232,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 295,00EUR was eine Bandbreite von +1,35 %/+28,88 % bedeutet.
Analyst: Goldman Sachs
Kursziel: 232 Euro
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Schöner Anstieg heute früh, übrigens. Freu Dich mal.
Bin heute auch 'rein. Ich denke, der Rückgang kürzlich war übertrieben.