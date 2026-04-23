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    ANALYSE-FLASH

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    Goldman belässt Sartorius auf 'Neutral' - Ziel 232 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • Goldman Sachs stuft Sartorius mit Kursziel 232
    • Erstes Quartal lag im Rahmen der Erwartungen
    • Bestätigung der Jahresziele lässt Aktie mitlaufen
    ANALYSE-FLASH - Goldman belässt Sartorius auf 'Neutral' - Ziel 232 Euro
    Foto: Sartorius

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Sartorius mit einem Kursziel von 232 Euro auf "Neutral" belassen. Das erste Quartal habe im Rahmen der Erwartungen gelegen, schrieb James Quigley am Donnerstag nach dem Bericht. Angesichts ebenfalls bestätigter Jahresziele dürften die Aktien des Laborkonzerns mit dem Gesamtmarkt mitlaufen./ag/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 06:51 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Sartorius Vz. Aktie

    Die Sartorius Vz. Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,75 % und einem Kurs von 229,9 auf Tradegate (23. April 2026, 09:22 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Sartorius Vz. Aktie um -2,90 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,27 %.

    Die Marktkapitalisierung von Sartorius Vz. bezifferte sich zuletzt auf 8,66 Mrd..

    Sartorius Vz. zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3500 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 258,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 232,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 295,00EUR was eine Bandbreite von +1,35 %/+28,88 % bedeutet.


    Rating: Neutral
    Analyst: Goldman Sachs
    Kursziel: 232 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 232,00, was eine Steigerung von +0,65% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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