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    ROUNDUP

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    L'Oreal überrascht mit starkem Jahresstart - Aktie zieht deutlich an

    Für Sie zusammengefasst
    • Umsatz wuchs Q1 um 7,6 Prozent auf 12,15 Mrd
    • Luxus und China belebten das Geschäft deutlich
    • Aktie gewann an der Pariser Börse fast 10 Prozent
    ROUNDUP - L'Oreal überrascht mit starkem Jahresstart - Aktie zieht deutlich an
    Foto: Arne Dedert - DPA

    PARIS (dpa-AFX) - Der französische Kosmetikkonzern L'Oreal ist im ersten Quartal stärker als erwartet gewachsen. Auf vergleichbarer Basis und bei stabilen Währungskursen kletterten die Erlöse im Jahresvergleich um 7,6 Prozent auf 12,15 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Mittwochabend nach Börsenschluss in Paris mitteilte. Fachleute hatten im Schnitt ein geringeres Wachstum erwartet. Das Geschäft in China belebte sich spürbar, und auch das wichtige Luxusgeschäft wuchs. Die L'Oreal-Aktie legte am Donnerstagmorgen kräftig zu.

    An der Pariser Börse gewann sie kurz nach Handelsstart fast 10 Prozent. Analysten zeigten sich beeindruckt: Das Zahlenwerk des Kosmetikkonzerns sei stark, resümierte Callum Elliott vom US-Analysehaus Bernstein Research. Das bereinigte organische Umsatzwachstum ergebe die stärkste Dynamik seit einigen Jahren. Nach zwei schwierigen Jahren scheine L'Oreal die Wende geschafft zu haben.

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    Kollege David Hayes vom Analysehaus Jefferies lobte ebenfalls die Geschäftsdynamik. Dies gelte vor allem im Vergleich zu den Wettbewerbern, die bislang in diesem Jahr mit der Nachfrage zu kämpfen hätten.

    L'Oreal hingegen spürte Rückenwind, nachdem sich die Märkte in den USA und China schon in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahres zu erholen begonnen hatten. Die beiden Länder sind die größten Absatzmärkte des französischen Konzerns. Das Geschäft in Nordamerika wuchs im ersten Quartal auf vergleichbarer Basis im Jahresvergleich um 7,6 Prozent. Nordasien legte lediglich um 4,8 Prozent zu, allerdings lag die Wachstumsrate in China laut Mitteilung im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich.

    Konzernweit verzeichneten die Geschäfte mit Produkten etwa für Friseure sowie die Hautkosmetik überdurchschnittlich starkes Wachstum. Die beiden Segmente sind bezogen auf den Umsatz allerdings bedeutend kleiner als die Geschäfte mit Endkunden sowie Luxus-Produkten. Diese beiden Bereiche legten auf vergleichbarer Basis um mehr als 5 Prozent zu./lew/jha/stw

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur L'Oreal Aktie

    Die L'Oreal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,49 % und einem Kurs von 375 auf Tradegate (23. April 2026, 09:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der L'Oreal Aktie um +4,63 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,71 %.

    Die Marktkapitalisierung von L'Oreal bezifferte sich zuletzt auf 199,42 Mrd..

    L'Oreal zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 7,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,0200 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 398,25EUR. Von den letzten 8 Analysten der L'Oreal Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 326,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 435,00EUR was eine Bandbreite von -12,78 %/+16,39 % bedeutet.






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