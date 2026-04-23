Aktien Frankfurt Eröffnung
Dax gibt weiter nach - 200-Tage-Linie in Gefahr
- Nahost-Konflikt und Energiepreise belasten Anleger
- Brent-Preis über 100 Dollar, Inflationsrisiko steigt
- Dax verliert, 200-Tage-Linie bei 24.116 Punkten
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die fortdauernde Unsicherheit über den Nahost-Konflikt und steigende Energiepreise strapazieren zunehmend die Geduld der Anleger an den europäischen Aktienmärkten. Am Donnerstag stieg der Preis für die Ölsorte Brent über der 100-Dollar-Marke weiter an. Inflations- und Konjunkturrisiken nehmen zu, Aktien werden gemieden.
Der Dax verlor wenige Minuten nach dem Xetra-Auftakt 0,21 Prozent auf 24.144 Punkte. Es droht damit der vierte Handelstag in Folge mit Einbußen. Im Blick steht die 200-Tage-Linie für den längerfristigen Trend, die aktuell bei 24.116 Punkten verläuft.
Der MDax mit den mittelgroßen Werten sank um 0,52 Prozent auf 31.015 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx ging es um 0,3 Prozent nach unten./ajx/stk
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Unser selbsternannter Forums-Mod - auch als Meister der Theorie bekannt - erhält hier tagtäglich präzise Einstiege, fast schon begleitetes Trading, aber er beschwert sich trotzdem. Selbst hat er aber nichts sinnvolles beizutragen, außer sich über die Zustände im Forum zu beschweren.
Toller Zock – live und in Farbe, ganz ohne Stop-Loss. Quasi ein Lehrbuchbeispiel… nur halt das Kapitel „Wie man’s garantiert nicht macht“.
Ganz großes Kino: erst die kleinen Scalps einsammeln wie Dividendenaristokrat im Daytrading-Modus, und dann kommt der epische Orpheus-Trade – einmal tief in die Unterwelt des Depots abgestiegen, Drawdown inklusive, aber zurückkommen? Optional.
Stop-Loss wäre hier ja auch nur störend gewesen, hätte die Dramaturgie komplett ruiniert. Stattdessen: Buy & Hope, Diamond Hands bis zur Nachschusspflicht. Der Schein schmilzt, aber die Überzeugung bleibt stabil – das nennt man dann wohl fundamentale Resilienz.
Beste Darstellung wirklich: erst Performance feiern, dann Risiko vergessen und am Ende den Markt verantwortlich machen. Lehrreich – nur halt eher als abschreckendes Beispiel.