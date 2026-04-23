Goldman senkt Ziel für Fresenius SE auf 48 Euro - 'Neutral'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fresenius Aktie

Die Fresenius Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,54 % und einem Kurs von 41,65 auf Tradegate (23. April 2026, 09:23 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fresenius Aktie um -6,24 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,76 %.

Die Marktkapitalisierung von Fresenius bezifferte sich zuletzt auf 23,54 Mrd..

Fresenius zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,3500 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 55,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 48,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 57,00EUR was eine Bandbreite von +14,97 %/+36,53 % bedeutet.