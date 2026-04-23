ANALYSE-FLASH
Goldman senkt Ziel für Fresenius SE auf 48 Euro - 'Neutral'
- Goldman Sachs senkt Fresenius Kursziel auf 48 Euro
- Einstufung bleibt Neutral laut Analyst Richard Felton
- Q1 Wachstum 4 Prozent, 2026–28 Schätzungen −5 Prozent
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Fresenius von 51 auf 48 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Richard Felton passte am Mittwochabend seine Schätzungen bis 2028 vor dem Quartalsbericht der Bad Homburger noch an. Für das erste Quartal rechnet er mit einem Wachstum um 4 Prozent. Seine Ergebnisschätzungen für die Jahre 2026 bis 2028 sinken vor allem wegen höherer Einkaufskosten um bis zu 5 Prozent./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 21:05 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fresenius Aktie
Die Fresenius Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,54 % und einem Kurs von 41,65 auf Tradegate (23. April 2026, 09:23 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fresenius Aktie um -6,24 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,76 %.
Die Marktkapitalisierung von Fresenius bezifferte sich zuletzt auf 23,54 Mrd..
Fresenius zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,3500 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 55,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 48,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 57,00EUR was eine Bandbreite von +14,97 %/+36,53 % bedeutet.
Analyst: Goldman Sachs
Kursziel: 48 Euro
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Community Beiträge zu Fresenius - 578560 - DE0005785604
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Hallo zusammen,ich habe in der Presse gelesen das die Notaufnahmen in den Krankenhäusern
https://www.fresenius.com/sites/default/files/2025-11/fresenius_q3_2025_1.pdf