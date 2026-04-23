Tesla Aktie im Minus - warum der Kurs heute fällt - 23.04.2026

Die Tesla Aktie ist bisher um -5,87 % auf 324,45€ gefallen. Das sind -20,23 € weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,34 %, geht es heute bei der Tesla Aktie nach unten. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Tesla entwickelt und produziert Elektrofahrzeuge, Energiespeicher und Solarlösungen, Ziel ist die Beschleunigung der Energiewende. Hauptprodukte: Model 3/Y/S/X, Cybertruck, Batteriespeicher (Powerwall, Megapack). Starke Marke, Technologiefokus, eigene Ladeinfrastruktur. Wichtige Konkurrenten: BYD, VW, Mercedes, BMW, Hyundai, Nio. Moats: Software/Autopilot, vertikale Integration, Supercharger-Netz.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei Tesla insgesamt ein Minus von -14,96 % zu verkraften.

Allein seit letzter Woche ist die Tesla Aktie damit um -3,02 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,62 %. Im Jahr 2026 gab es für Tesla bisher ein Minus von -16,60 %.

Während Tesla deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,33 %.

Tesla Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -3,02 % 1 Monat +3,62 % 3 Monate -14,96 % 1 Jahr +55,74 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Tesla Aktie

Stand: 23.04.2026, 09:30 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es aktuell um Kursentwicklung und Bewertung von Tesla im Licht der Quartalszahlen und Zukunftsprognosen. Im Fokus stehen höhere Capex-Pläne (25 Mrd statt 20 Mrd), unklare FSD-/Cybercab-Zukunft, Kosten/Nutzen alter HW3-Fahrzeuge, langsames Optimus-Ramp-up, sowie Umsatzsteigerung bei negativem Free Cash Flow und robuster Umsatzrendite. Die Debatte dreht sich um Narrativ versus Cashflow und Valuation basierend auf Robotaxi/AI.

Informationen zur Tesla Aktie

Es gibt 4 Mrd. Tesla Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,22 Bil.EUR € wert.

Die Zukunft ist zum Greifen nah: E-Auto-Pionier Xpeng bestätigt den Start der Flugauto-Serienfertigung für 2027 und forciert humanoide Roboter sowie die globale Partnerschaft mit VW.

Der DAX bleibt unter Druck und muss sich heute einem erneuten Test der 24 000er-Marke unterziehen.

Tesla hat zuletzt gemischte Quartalszahlen vorgelegt. Der Markt reagierte entsprechend zurückhaltend.

So schlagen sich die Wettbewerber von Tesla

Ford Motor, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,79 %. Toyota notiert im Minus, mit -2,16 %. Volkswagen (VW) Vz notiert im Minus, mit -0,92 %. NIO legt um +0,36 % zu

Tesla Aktie jetzt kaufen?

Ob die Tesla Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Tesla Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.