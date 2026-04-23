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    Besonders beachtet!

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    Tesla Aktie im Minus - warum der Kurs heute fällt - 23.04.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Tesla Aktie bisher Verluste von -5,87 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Tesla Aktie.

    Besonders beachtet! - Tesla Aktie im Minus - warum der Kurs heute fällt - 23.04.2026
    Foto: Christophe Gateau - dpa

    Tesla entwickelt und produziert Elektrofahrzeuge, Energiespeicher und Solarlösungen, Ziel ist die Beschleunigung der Energiewende. Hauptprodukte: Model 3/Y/S/X, Cybertruck, Batteriespeicher (Powerwall, Megapack). Starke Marke, Technologiefokus, eigene Ladeinfrastruktur. Wichtige Konkurrenten: BYD, VW, Mercedes, BMW, Hyundai, Nio. Moats: Software/Autopilot, vertikale Integration, Supercharger-Netz.

    Tesla Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 23.04.2026

    Die Tesla Aktie ist bisher um -5,87 % auf 324,45 gefallen. Das sind -20,23  weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,34 %, geht es heute bei der Tesla Aktie nach unten. Wie geht es mit der Aktie weiter?

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    Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei Tesla insgesamt ein Minus von -14,96 % zu verkraften.

    Allein seit letzter Woche ist die Tesla Aktie damit um -3,02 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,62 %. Im Jahr 2026 gab es für Tesla bisher ein Minus von -16,60 %.

    Während Tesla deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,33 %.

    Tesla Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -3,02 %
    1 Monat +3,62 %
    3 Monate -14,96 %
    1 Jahr +55,74 %
    Stand: 23.04.2026, 09:30 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Tesla Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es aktuell um Kursentwicklung und Bewertung von Tesla im Licht der Quartalszahlen und Zukunftsprognosen. Im Fokus stehen höhere Capex-Pläne (25 Mrd statt 20 Mrd), unklare FSD-/Cybercab-Zukunft, Kosten/Nutzen alter HW3-Fahrzeuge, langsames Optimus-Ramp-up, sowie Umsatzsteigerung bei negativem Free Cash Flow und robuster Umsatzrendite. Die Debatte dreht sich um Narrativ versus Cashflow und Valuation basierend auf Robotaxi/AI.

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    Ob die Tesla Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Tesla Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Tesla

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    ISIN:US88160R1014WKN:A1CX3T
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