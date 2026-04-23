Der weltweit erste 5-in-1-Heat-Creative-Hub für Kreative und kleine Unternehmen

NEUSS, Deutschland, 23. April 2026 /PRNewswire/ -- xTool, die weltweit führende Marke für kreative Desktop-Werkzeuge mit über 500.000 Nutzern in mehr als 60 Ländern, gibt heute den Start der Kickstarter-Kampagne für den xTool WonderPress bekannt, den weltweit ersten 5-in-1-Heat-Creative-Hub, der speziell für Maker, kleine Bekleidungsunternehmen und kreative Unternehmer entwickelt wurde. Der xTool WonderPress wird offiziell auf Kickstarter am 28. April um 18:00 PDT starten. Im Vorfeld der Kampagne können Kreative bereits jetzt die xTool-Website besuchen, um das Produkt kennenzulernen und sich eine Vorbestellung zum Preis von 10 € zu sichern. Diese Vorbestellung sichert den Super-Frühbucherpreis ab 289 € (UVP 399 €) und beinhaltet ein kostenloses Materialpaket im Wert von 50 €.

Der WonderPress definiert neu, was eine Heißpresse leisten kann. Mit drei leicht austauschbaren Modulen können Anwender fünf unterschiedliche kreative Prozesse in einem kompakten Gerät beherrschen: Automatische Heißpresse, 3D-Sublimation, Vakuumformung, DTF-Aushärtung und Craft-Baking. Zum ersten Mal bietet ein einziges Tischgerät Kreativen und Kleinunternehmern Zugang zu einer kompletten Suite von kreativen Werkzeugen auf Wärmebasis, ohne die Kosten, den Platzbedarf oder die Komplexität industrieller Anlagen.

Drei Module. Fünf professionelle Techniken.

Das werkzeuglose Schnellwechsel-Sockeldesign der WonderPress verwandelt mühelos drei verschiedene Module in fünf Kernfunktionen:

Heißpressmodul: Professionelle 2D-Auto-Heißpresse für Heat Transfer Vinyl (HTV), DTF und Sublimation. Optionale Laser-Positionierungsstifte sorgen für mühelose, fehlerfreie Ausrichtung und steigern die Produktionsgeschwindigkeit im gewerblichen Einsatz erheblich.

3D-Form-Modul: Vakuumansaugung in Industriequalität (−90 kPa) ermöglicht zwei unterschiedliche Techniken: Vakuumformen, um 3D-Formen in Sekundenschnelle für individuelle Formen zu kopieren, und 3D-Sublimation, um lebendige Designs auf gewölbte Objekte wie Handyhüllen aufzubringen.

Craft-Oven-Modul: Eine saubere Umgebung für handwerkliches Backen (Schrumpfen von Kunststoff, Aushärten von Fimo, Sublimieren von Tassen) und professionelles DTF-Aushärten mit H13-HEPA-Filterung für den Innenbereich. In Kombination mit dem Heißpressmodul entsteht ein nahtloser „Cure & Press"-Workflow für Bekleidungsunternehmen.

Professionelle Leistung. Keine Kompromisse.