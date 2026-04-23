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    Die Konkurrenz liefert

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    Vergiss die Aktie der Deutschen Telekom – hier geht die Post ab!

    Ein Minus von 16 Prozent in vier Wochen ist aktuell die katastrophale Bilanz der Telekom-Aktie. Deutlich besser läuft es beim französischen Rivalen Orange.

    Für Sie zusammengefasst
    Die Konkurrenz liefert - Vergiss die Aktie der Deutschen Telekom – hier geht die Post ab!
    Foto: KI-generiertes Symbolbild (ChatGPT).

    Große Performanceunterschiede: Orange hui, Deutsche Telekom pfui

    Von der steilen Erholungsrallye am Aktienmarkt konnten die Anteile der Deutschen Telekom zuletzt nicht profitieren, im Gegenteil. Sie büßte allein im vergangenen Monat 16 Prozent an Wert ein. Nur der zuvor starke Auftakt stellt sicher, dass die Aktie gegenüber dem Jahreswechsel mit einem Plus von 0,1 Prozent notiert. Neben einem schwachen Branchentrend und kritischen Analystenkommentaren sorgten zuletzt die Pläne für eine mögliche Zusammenlegung mit der US-Tochter T-Mobile US für Verunsicherung. Die Aktie büßte am Mittwoch fast 5 Prozent an Wert ein.

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    Deutlich besser läuft es für den französischen Mitbewerber Orange. Hier stimmen mit einem Plus von 25 Prozent seit dem Jahresanfang nicht nur die Performance und der Chart der Aktie, auch operativ läuft es hervorragend. Das haben die am Donnerstagmorgen vorgelegten Quartalszahlen bewiesen.

    Wachstumsmärkte treiben mit zweistelligem Umsatzplus an

    Gegenüber dem Vorjahresquartal legten die Erlöse auf vergleichbarer Basis um 3,5 Prozent auf 10,1 Milliarden Euro zu. Für den Erfolg macht Orange vor allem das starke Wachstum in Afrika und dem Mittleren Osten verantwortlich, wo die Erlöse um 12,7 Prozent gesteigert werden konnten. Auf dem französischen Heimatmarkt wuchsen die Geschäfte um 2,3 Prozent, im Rest Europas verzeichnete das Unternehmen ein Umsatzplus von 2,2 Prozent. Die Gesamtkundenzahl legte gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 7,6 Prozent auf rund 275,5 Millionen zu.

    Ertragsseitig konnte sich Orange überproportional steigern. Das EBITDAaL kletterte auf vergleichbarer Basis um 6,6 Prozent auf 2,6 Milliarden Euro. Da die Investitionskosten mit 1,54 Milliarden Euro etwas stärker gestiegen sind als das EBITDAaL, legte das Periodenergebnis mit 6,3 Prozent auf 1,06 Milliarden Euro etwas weniger stark, aber zur Zufriedenheit des Managements zu.

    Dividendenvorschläge gefallen, Ausschüttung dank hoher Cashflows gesichert

    Das sah sich angesichts des starken Jahresauftakts veranlasst, seine EBITDAaL-Prognose anzuheben. Statt einem Plus von rund 3 Prozent wird nun mit einem Wachstum über 3 Prozent gerechnet. Beim Cashflow erwartet Orange rund 4 Milliarden Euro. Das versetzt das Unternehmen in die Lage, eine attraktive Dividende zu bieten.

    Für das abgelaufene Geschäftsjahr 2025 will das Unternehmen auf seiner Hauptversammlung 0,75 Euro pro Aktie vorschlagen. Für 2026 wird eine Mindestausschüttung von 0,79 Euro angestrebt. Für einen tagesaktuellen Kurs von rund 18 Euro je Aktie ergeben sich daraus Dividendenrenditen von 4,2 beziehungsweise 4,4 Prozent.

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    Investoren begeistert, Orange schiebt die gesamte Branche an

    Anlegerinnen und Anleger honorierten das starke Abschneiden zum Jahresauftakt mit kräftigen Kursgewinnen. Die Aktie legte am Dienstagvormittag am Handelsplatz in Paris rund 4 Prozent zu. Damit nähert sie sich ganz im Unterschied zur Aktie der Deutschen Telekom bereits wieder ihren bisherigen Jahreshochs an. Ein Ausbruch darüber wäre gleichbedeutend mit dem höchsten Stand seit 15 Jahren. Solche Mehrjahreshochs gelten in der technischen Analyse als starke Kaufsignale.

    Von den guten Zahlen ihres Mitbewerbers profitierten auch andere Telekommunikationsanbieter. Die Deutsche Telekom startete mit einem Plus von rund 1,5 Prozent einen ersten Erholungsversuch, im selben Umfang legten auch die Anteile von Vodafone und der Swisscom zu. Bereits am Vortag hatte der US-Konzern AT&T seine Geschäftszahlen vorgelegt, wurde dafür aber nur mit einem Plus von 0,4 Prozent bedacht.

    Fazit: Das Ende der Fahnenstange ist noch nicht erreicht

    Der französische Telekommunikationsanbieter Orange legte dank eines zweistelligen Umsatzplus auf Wachstumsmärkten wie Afrika und dem Mittleren Osten einen starken Jahresauftakt hin. Die Aktie profitiert davon und schiebt am Donnerstag die gesamte Branche an.

    Mit einem KGVe von 15,4 ist das Unternehmen zwar etwas höher bewertet als die Deutsche Telekom mit einem Gewinnvielfachen von 13,7. Dafür bieten die Franzosen gegenüber den Bonnern aber eine höhere Dividende und die bessere Wachstumsstory.

    Anlegerinnen und Anleger kaufen entweder bei Schwäche zu oder handeln den Ausbruch auf neue Mehrjahreshochs und setzen auf eine Anschlussrallye.

    Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurMax Gross
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