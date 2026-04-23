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    Zahlen besser als erwartet

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    QuantumScape-Aktie donnert +21 % hoch: Ist das der Befreiungsschlag?

    QuantumScape liefert mehrere Kurstreiber auf einmal: weniger Verlust, 904 Millionen US-Dollar in der Kasse, neue Partner und Fantasie durch KI-Rechenzentren. Die Aktie springt nach Börsenschluss zweistellig nach oben.

    Zahlen besser als erwartet - QuantumScape-Aktie donnert +21 % hoch: Ist das der Befreiungsschlag?
    Foto: SOPA Images - Sipa USA

    Der Feststoffbatterie-Spezialist hat im 1. Quartal die Erwartungen beim Ergebnis je Aktie übertroffen. Der Verlust je Aktie lag bei 0,16 US-Dollar und fiel damit klar besser aus als die 0,21 US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Auch beim operativen Bild gab es ein Signal in die richtige Richtung: Das EBITDA-Minus verringerte sich auf 63,2 Millionen US-Dollar, der Nettoverlust lag bei 100,8 Millionen US-Dollar.

    Noch wichtiger für viele Anleger: QuantumScape saß zum Quartalsende auf 904 Millionen US-Dollar Liquidität. Das gibt dem Unternehmen nach eigenen Angaben genug Spielraum, um die laufenden Kommerzialisierungsprogramme über Jahre zu finanzieren.

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    Die Jahresprognose blieb unverändert: Beim bereinigten EBITDA-Verlust peilt QuantumScape weiter 250 bis 275 Millionen US-Dollar an, bei den Investitionen 40 bis 60 Millionen US-Dollar.

    Der eigentliche Kurstreiber ist jedoch tiefer im Bericht verborgen. Vier der zehn größten Autohersteller der Welt arbeiten inzwischen aktiv mit QuantumScape zusammen. Ein weiterer OEM aus dieser Gruppe ist im ersten Quartal von der Technologiebewertung in die gemeinsame Entwicklung gewechselt. Das ist mehr als nur Zukunftsmusik. Mit PowerCo rückt die Phase der Feldtests unter realen Bedingungen näher, während gleichzeitig die Produktion der QSE-5-Zellen im zweiten Quartal hochgefahren werden soll.

    Im vorbörslichen Handel an der Nasdaq stieg die Aktie zeitweise um 21 Prozent. Aktuell notiert sie mit 19,7 Prozent im Plus bei 8,73 US-Dollar (Stand: 10:11 Uhr MESZ).

    Zudem öffnet QuantumScape plötzlich eine zweite Tür der Fantasie: KI-Rechenzentren. Das Unternehmen liefert bereits Muster an Kunden aus diesen Bereichen sowie an den Militär- und Raumfahrtbereich. Für Anleger ist das die eigentliche Pointe dieses Berichts: QuantumScape ist noch weit vom großen Durchbruch entfernt. Aber zum ersten Mal seit Langem verdichten sich mehrere Signale gleichzeitig in die richtige Richtung.

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    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

    Die QuantumScape (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +20,00 % und einem Kurs von 7,50EUR auf Tradegate (23. April 2026, 10:07 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
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    Zahlen besser als erwartet QuantumScape-Aktie donnert +21 % hoch: Ist das der Befreiungsschlag? QuantumScape liefert mehrere Kurstreiber auf einmal: weniger Verlust, 904 Millionen US-Dollar in der Kasse, neue Partner und Fantasie durch KI-Rechenzentren. Die Aktie springt nach Börsenschluss zweistellig nach oben.
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