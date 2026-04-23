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    Besonders beachtet!

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    Infineon Technologies Aktie auf Höhenflug - 23.04.2026

    Am 23.04.2026 ist die Infineon Technologies Aktie, bisher, um +5,18 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Infineon Technologies Aktie.

    Besonders beachtet! - Infineon Technologies Aktie auf Höhenflug - 23.04.2026
    Foto: Sven Hoppe - dpa

    Infineon Technologies ist ein führender Halbleiterhersteller mit Fokus auf Energieeffizienz, Mobilität und Sicherheit. Hauptprodukte: Leistungshalbleiter, Mikrocontroller, Sensoren, Sicherheitschips für Auto, Industrie, IoT, Power & Sensor Systems. Starke Position im Automotive-Segment. Wichtige Konkurrenten: NXP, STMicroelectronics, Texas Instruments, Renesas, ON Semi. USP: breite Automotive-Power- und Sicherheitskompetenz, Systemlösungen, europäische Technologiebasis.

    Infineon Technologies Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 23.04.2026

    Einen ganz starken Börsentag erlebt die Infineon Technologies Aktie. Mit einer Performance von +5,18 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,63 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Infineon Technologies Aktie. Nach einem Plus von +3,63 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 52,14, mit einem Plus von +5,18 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +23,54 % bei Infineon Technologies.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +17,45 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +41,87 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Infineon Technologies eine positive Entwicklung von +39,15 % erlebt.

    Infineon Technologies Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +17,45 %
    1 Monat +41,87 %
    3 Monate +23,54 %
    1 Jahr +91,96 %
    Stand: 23.04.2026, 09:46 Uhr

    Informationen zur Infineon Technologies Aktie

    Es gibt 1 Mrd. Infineon Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 68,35 Mrd. € wert.

    Texas Instruments und STmicro treiben Chip-Branche hoch


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    So schlagen sich die Wettbewerber von Infineon Technologies

    Analog Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +5,57 %. STMicroelectronics notiert im Plus, mit +6,48 %. Texas Instruments notiert im Plus, mit +10,89 %. ON Semiconductor legt um +5,21 % zu NIO notiert im Plus, mit +0,36 %.

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    Ob die Infineon Technologies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Infineon Technologies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Infineon Technologies

    +4,94 %
    +18,12 %
    +42,68 %
    +24,25 %
    +93,05 %
    +53,02 %
    +56,37 %
    +321,39 %
    -26,15 %
    ISIN:DE0006231004WKN:623100
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    Markt Bote
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    Verfasst von Markt Bote
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