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    Besonders beachtet!

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    Evotec - Aktie zeigt Schwäche - 23.04.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Evotec Aktie bisher Verluste von -3,01 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Evotec Aktie.

    Besonders beachtet! - Evotec - Aktie zeigt Schwäche - 23.04.2026
    Foto: pressfoto - freepik

    Evotec ist ein Wirkstoffforschungs- und Entwicklungsdienstleister für Pharma- und Biotechunternehmen. Kernleistungen: integrierte F&E-Plattformen, Wirkstoffsuche, präklinische Entwicklung, maßgeschneiderte Partnerschaften. Marktstellung: führender Player im Outsourcing von F&E. Wichtige Konkurrenten: Charles River, WuXi, Lonza. USP: breite Technologieplattform, skalierbare Allianzen, risiko-/erfolgsbasierte Modelle.

    Evotec aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 23.04.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Evotec Aktie. Mit einer Performance von -3,01 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,71 %, geht es heute bei der Evotec Aktie nach unten. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

    Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei Evotec, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -8,59 % Verlust nach sich zog.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Evotec Aktie damit um +0,36 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +32,04 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Evotec +1,95 % gewonnen.

    Evotec Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +0,36 %
    1 Monat +32,04 %
    3 Monate -8,59 %
    1 Jahr -19,93 %
    Stand: 23.04.2026, 09:46 Uhr

    Informationen zur Evotec Aktie

    Es gibt 178 Mio. Evotec Aktien. Damit ist das Unternehmen 981,25 Mio. € wert.

    So schlagen sich die Wettbewerber von Evotec

    Lonza Group, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,98 %.

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    Ob die Evotec Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Evotec Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Evotec

    -4,07 %
    +0,36 %
    +32,04 %
    -8,59 %
    -19,93 %
    -68,34 %
    -83,47 %
    +55,74 %
    -63,47 %
    ISIN:DE0005664809WKN:566480
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