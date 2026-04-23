BYD Aktie heute im Minus (11,332€) - 23.04.2026

Die BYD Aktie notiert aktuell bei 11,332€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -3,48 % nachgegeben, was einem Verlust von -0,408 € entspricht. Die Talfahrt der BYD Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,86 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 11,332€, mit einem Minus von -3,48 %. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

BYD ist ein chinesischer Technologiekonzern mit Fokus auf E-Mobilität und Batterietechnik. Hauptprodukte: Elektro- und Hybridautos, Batterien, Busse, Speicherlösungen, Halbleiter. BYD zählt zu den größten E-Auto-Herstellern weltweit, stark in China, expandiert global. Wichtige Konkurrenten: Tesla, VW, Toyota, Hyundai. USP: vertikal integrierte Wertschöpfung, eigene Batterien (Blade), Kosten- und Skalenvorteile.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von BYD in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +4,24 % bestehen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -7,24 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,08 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in BYD eine positive Entwicklung von +5,01 % erlebt.

BYD Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -7,24 % 1 Monat -0,08 % 3 Monate +4,24 % 1 Jahr -23,34 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur BYD Aktie

Stand: 23.04.2026, 09:47 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um BYD-Kursentwicklung, Bewertung und fundamentale/technische Aspekte. Im Fokus stehen Bewertungsunterschiede (Marktkapitalisierung ca. 45–100 Mrd. €) und wie dies zu den Fundamentaldaten passt. Technisch diskutiert man neue 300‑kWh-Batterien und Megawatt-Ladeinfrastruktur sowie deren Auswirkungen auf Ladezeiten. Auch BYDs Exportfokus und EU-Regulierung werden als Einflussgrößen für Kurs/Profitabilität betrachtet.

Informationen zur BYD Aktie

Es gibt 4 Mrd. BYD Aktien. Damit ist das Unternehmen 41,75 Mrd. € wert.

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Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Toyota, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,12 %. Volkswagen (VW) Vz notiert im Minus, mit -0,96 %. Tesla notiert im Minus, mit -2,02 %. Xylem legt um +0,19 % zu NIO notiert im Plus, mit +0,36 %. Stellantis notiert im Plus, mit +1,66 %.

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Ob die BYD Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur BYD Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.