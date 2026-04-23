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    XPeng Registered (A) Aktie deutlich tiefer - Gründe für den starken Rückgang - 23.04.2026

    Am 23.04.2026 ist die XPeng Registered (A) Aktie, bisher, um -6,72 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der XPeng Registered (A) Aktie.

    Besonders beachtet! - XPeng Registered (A) Aktie deutlich tiefer - Gründe für den starken Rückgang - 23.04.2026
    Foto: mirkomedia - 48191602

    XPeng Inc. ist ein führender Hersteller von Elektrofahrzeugen in China, bekannt für seine intelligenten, vernetzten Autos wie den P7. Das Unternehmen konkurriert mit Tesla, NIO und Li Auto und differenziert sich durch fortschrittliche autonome Fahrtechnologien.

    Wie hat sich die XPeng Registered (A)-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Mit einer Performance von -6,72 % musste die XPeng Registered (A) Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Die Talfahrt der XPeng Registered (A) Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,02 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 6,8000, mit einem Minus von -6,72 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

    Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von XPeng Registered (A) Verluste von -20,95 % hinnehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die XPeng Registered (A) Aktie damit um -11,29 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -15,42 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -24,76 % verloren.

    XPeng Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -11,29 %
    1 Monat -15,42 %
    3 Monate -20,95 %
    1 Jahr -28,51 %
    Stand: 23.04.2026, 09:47 Uhr

    Informationen zur XPeng Registered (A) Aktie

    Es gibt 2 Mrd. XPeng Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 10,71 Mrd. € wert.

    Xpeng zündet die nächste Stufe: Flugautos und Roboter-Großserie ab 2027


    Die Zukunft ist zum Greifen nah: E-Auto-Pionier Xpeng bestätigt den Start der Flugauto-Serienfertigung für 2027 und forciert humanoide Roboter sowie die globale Partnerschaft mit VW.

    XPeng Registered (A) Aktie jetzt kaufen?


    Ob die XPeng Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur XPeng Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    XPeng Registered (A)

    -5,21 %
    -11,29 %
    -15,42 %
    -20,95 %
    -28,51 %
    +54,79 %
    +35,84 %
    ISIN:KYG982AW1003WKN:A2QBX8
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