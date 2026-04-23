Dax sinkt weiter - 200-Tage-Linie in Gefahr

Der Dax verlor im frühen Handel 0,29 Prozent auf 24.125 Punkte. Dem deutschen Leitindex droht damit der vierte Handelstag in Folge mit Einbußen. Im Blick steht die 200-Tage-Linie für den längerfristigen Trend, die aktuell bei 24.116 Punkten verläuft.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die fortdauernde Unsicherheit über den Nahost-Konflikt und steigende Energiepreise strapazieren zunehmend die Geduld der Anleger an den europäischen Aktienmärkten. Am Donnerstag stieg der Preis für die Ölsorte Brent über der 100-Dollar-Marke weiter an. Inflations- und Konjunkturrisiken nehmen zu, Aktien werden gemieden.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Die V-förmige Dax-Erholung habe eine schnelle Einigung im Irankonflikt vorweggenommen, ordnete Analyst Jochen Stanzl von der Consorsbank die Kursentwicklung der letzten Wochen ein. Es werde nun immer klarer, dass es diese so nicht geben werde. "Die Anleger müssen erkennen, dass sie kurzfristig vielleicht zu optimistisch gewesen sind."

Der MDax mit den mittelgroßen Werten sank am Donnerstag um 0,71 Prozent auf 30.956 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx ging es um 0,4 Prozent nach unten.

In der hierzulande allmählich Fahrt aufnehmenden Berichtssaison veröffentlicht an diesem Donnerstag Europas größter Softwarehersteller SAP Quartalszahlen, dies allerdings erst am Abend nach US-Börsenschluss. Anleger sind vorsichtig, SAP-Aktien lagen am Morgen mit einem Minus von fast 3 Prozent auf dem letzten Platz im Dax.

Im Blick mit Quartalsbilanzen stehen außerdem der Pharma- und Laborzulieferer Sartorius sowie der Online-Broker Flatexdegiro aus dem MDax sowie der Bahntechnikkonzern Vossloh und der Auto- und Industriezulieferer Stabilus aus dem SDax .

Sartorius rutschten um 2,5 Prozent ab. Die Zahlen lägen etwas unter den Erwartungen und die Aktien seien zuletzt gut gelaufen, sagte ein Händler. Flatexdegiro gaben um 1,7 Prozent nach. Stabilus waren mit plus 5,4 Prozent besonders auffällig.

Infineon setzen ihre Rally fort mit Kursen erstmals weit über der 50-Euro-Marke. Treiber am Donnerstag sind starke Ausblicke der Halbleiterkonzerne STMicro und Texas Instruments . Der Kurszuwachs für die Infineon-Papiere betrug zuletzt 5,8 Prozent, womit sie im Dax die Nase vorne hatten.

RTL Group legten um 1,2 Prozent zu. Anleger freute es, dass der Medienkonzern Sky Deutschland übernehmen darf./ajx/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAP Aktie Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,15 % und einem Kurs von 38,60 auf Tradegate (23. April 2026, 09:54 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um -3,45 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,16 %. Die Marktkapitalisierung von SAP bezifferte sich zuletzt auf 177,10 Mrd.. SAP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6000 %. Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 194,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 175,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 220,00EUR was eine Bandbreite von +21,14 %/+52,29 % bedeutet.



