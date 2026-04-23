RBC belässt Nestle auf 'Sector Perform' - Ziel 82 Franken

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nestle Aktie

Die Nestle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,44 % und einem Kurs von 87,64 auf Lang & Schwarz (23. April 2026, 09:54 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nestle Aktie um +3,70 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,29 %.

Die Marktkapitalisierung von Nestle bezifferte sich zuletzt auf 225,32 Mrd..

Nestle zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9200 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 83,38CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 80,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 90,00CHF was eine Bandbreite von -8,47 %/+2,97 % bedeutet.