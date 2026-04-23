ANALYSE-FLASH
RBC belässt Nestle auf 'Sector Perform' - Ziel 82 Franken
- RBC belässt Nestlé-Rating auf Sector Perform
- Kursziel 82 Franken für Nestlé weiterhin bestätigt
- Beeindruckendes Q1 und Umsatzspanne 2026 bestätigt
NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nestle mit einem Kursziel von 82 Franken auf "Sector Perform" belassen. Analyst James Edwardes Jones sprach am Donnerstag in seiner Schnelleinschätzung von einem beeindruckenden ersten Quartal des Nahrungsmittelherstellers. Zudem sei die Spanne für das Umsatzwachstumsziel 2026 bestätigt worden./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 01:46 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 01:46 / EDT
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nestle Aktie
Die Nestle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,44 % und einem Kurs von 87,64 auf Lang & Schwarz (23. April 2026, 09:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nestle Aktie um +3,70 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,29 %.
Die Marktkapitalisierung von Nestle bezifferte sich zuletzt auf 225,32 Mrd..
Nestle zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9200 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 83,38CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 80,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 90,00CHF was eine Bandbreite von -8,47 %/+2,97 % bedeutet.
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