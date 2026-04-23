Börsen Start Update
Börsenstart Europa - 23.04. - MDAX schwach -1,23 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der DAX steht bei 24.154,80 PKT und verliert bisher -0,23 %.
Top-Werte: Infineon Technologies +5,70 %, Fresenius Medical Care +1,31 %, Siemens Energy +1,16 %
Flop-Werte: Qiagen -2,37 %, Fresenius -1,36 %, Heidelberg Materials -1,33 %
Der MDAX steht bei 30.924,20 PKT und verliert bisher -1,23 %.
Top-Werte: K+S +2,44 %, CTS Eventim +0,87 %, Deutz +0,83 %
Flop-Werte: RTL Group -4,76 %, Bilfinger -4,44 %, Sartorius Vz. -3,79 %
Der TecDAX steht bei 3.683,10 PKT und gewinnt bisher +0,33 %.
Top-Werte: Infineon Technologies +5,70 %, Elmos Semiconductor +2,38 %, SUESS MicroTec +1,64 %
Flop-Werte: Evotec -3,81 %, Sartorius Vz. -3,79 %, Eckert & Ziegler -2,73 %
Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 5.887,67 PKT und fällt um -0,30 %.
Top-Werte: Infineon Technologies +5,70 %, Sanofi +2,91 %, L'Oreal +2,73 %
Flop-Werte: EssilorLuxottica -2,69 %, Wolters Kluwer -2,60 %, Prosus Registered (N) -1,87 %
Der ATX bewegt sich bei 5.797,08 PKT und fällt um -0,19 %.
Top-Werte: Andritz +1,69 %, OMV +1,57 %, Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment +1,14 %
Flop-Werte: DO & CO -1,86 %, VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe -1,78 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -1,55 %
Der SMI steht aktuell (09:59:27) bei 13.211,90 PKT und steigt um +0,59 %.
Top-Werte: Nestle +6,55 %, Kuehne + Nagel International +1,13 %, Swisscom +1,12 %
Flop-Werte: Logitech International -2,59 %, UBS Group -1,84 %, Holcim -1,16 %
Der CAC 40 steht bei 8.200,11 PKT und gewinnt bisher +0,06 %.
Top-Werte: Dassault Systemes +6,57 %, STMicroelectronics +5,25 %, Sanofi +2,91 %
Flop-Werte: EssilorLuxottica -2,69 %, Carrefour -2,60 %, Capgemini -2,13 %
Der OMX Stockholm 30 bewegt sich bei 3.122,34 PKT und steigt um +0,12 %.
Top-Werte: Essity Registered (B) +2,42 %, Sandvik +1,35 %, SKF (B) +0,82 %
Flop-Werte: Svenska Handelsbanken Registered (A) -1,23 %, Alfa Laval -1,00 %, Swedbank Shs(A) -0,94 %
Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 5.570,00 PKT und steigt um 0,00 %.
Top-Werte: HOLDING Company ADMIE (IPTO) +1,30 %, Piraeus Port Authority +0,91 %, Public Power +0,57 %
Flop-Werte: Coca-Cola HBC -1,18 %, Jumbo -0,79 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction -0,70 %
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