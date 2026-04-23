Börsenstart Europa - 23.04. - MDAX schwach -1,23 %

Der MDAX steht bei 30.924,20 PKT und verliert bisher -1,23 %. Top-Werte: K+S +2,44 %, CTS Eventim +0,87 %, Deutz +0,83 % Flop-Werte: RTL Group -4,76 %, Bilfinger -4,44 %, Sartorius Vz. -3,79 %

Der DAX steht bei 24.154,80 PKT und verliert bisher -0,23 %. Top-Werte: Infineon Technologies +5,70 %, Fresenius Medical Care +1,31 %, Siemens Energy +1,16 % Flop-Werte: Qiagen -2,37 %, Fresenius -1,36 %, Heidelberg Materials -1,33 %

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

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Der TecDAX steht bei 3.683,10 PKT und gewinnt bisher +0,33 %.

Top-Werte: Infineon Technologies +5,70 %, Elmos Semiconductor +2,38 %, SUESS MicroTec +1,64 %

Flop-Werte: Evotec -3,81 %, Sartorius Vz. -3,79 %, Eckert & Ziegler -2,73 %

Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 5.887,67 PKT und fällt um -0,30 %.

Top-Werte: Infineon Technologies +5,70 %, Sanofi +2,91 %, L'Oreal +2,73 %

Flop-Werte: EssilorLuxottica -2,69 %, Wolters Kluwer -2,60 %, Prosus Registered (N) -1,87 %

Der ATX bewegt sich bei 5.797,08 PKT und fällt um -0,19 %.

Top-Werte: Andritz +1,69 %, OMV +1,57 %, Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment +1,14 %

Flop-Werte: DO & CO -1,86 %, VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe -1,78 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -1,55 %

Der SMI steht aktuell (09:59:27) bei 13.211,90 PKT und steigt um +0,59 %.

Top-Werte: Nestle +6,55 %, Kuehne + Nagel International +1,13 %, Swisscom +1,12 %

Flop-Werte: Logitech International -2,59 %, UBS Group -1,84 %, Holcim -1,16 %

Der CAC 40 steht bei 8.200,11 PKT und gewinnt bisher +0,06 %.

Top-Werte: Dassault Systemes +6,57 %, STMicroelectronics +5,25 %, Sanofi +2,91 %

Flop-Werte: EssilorLuxottica -2,69 %, Carrefour -2,60 %, Capgemini -2,13 %

Der OMX Stockholm 30 bewegt sich bei 3.122,34 PKT und steigt um +0,12 %.

Top-Werte: Essity Registered (B) +2,42 %, Sandvik +1,35 %, SKF (B) +0,82 %

Flop-Werte: Svenska Handelsbanken Registered (A) -1,23 %, Alfa Laval -1,00 %, Swedbank Shs(A) -0,94 %

Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 5.570,00 PKT und steigt um 0,00 %.

Top-Werte: HOLDING Company ADMIE (IPTO) +1,30 %, Piraeus Port Authority +0,91 %, Public Power +0,57 %

Flop-Werte: Coca-Cola HBC -1,18 %, Jumbo -0,79 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction -0,70 %