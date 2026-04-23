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    BERNSTEIN RESEARCH stuft Relx auf 'Outperform'

    BERNSTEIN RESEARCH stuft Relx auf 'Outperform'
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Relx nach der Bestätigung der Jahresziele mit einem Kursziel von 3450 Pence auf "Outperform" belassen. Der fast 35-prozentige Kursanstieg der Aktie des Informations- und Analysedienstleisters seit den Geschäftsjahresergebnissen sei "nicht zu viel zu schnell", schrieb Christophe Cherblanc am Donnerstag in siener Schnelleinschätzung. Erwartungsgemäß seien die Prognosen für die einzelnen Geschäftsbereiche, inklusive des Messegeschäfts, bestätigt worden. Er sieht zudem eine deutliche Diskrepanz zwischen den allgemeinen KI-Sorgen und den konkreten Anzeichen dafür, dass die KI-Produkte von Relx das Wachstum beschleunigen und den Gesamtmarkt erweitern dürften./ck/rob/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 06:25 / UTC
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 06:25 / UTC

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die RELX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,48 % und einem Kurs von 30,64EUR auf Tradegate (23. April 2026, 09:30 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
    Analyst: Christophe Cherblanc
    Analysiertes Unternehmen: Relx
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 34,5
    Kursziel alt: 34,5
    Währung: GBP
    Zeitrahmen: N/A



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