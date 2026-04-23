JPMORGAN stuft Safran auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Safran nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 400 Euro auf "Overweight" belassen. Der Triebwerksbauer und Luftfahrt-Zulieferer habe mit einem starken Umsatz die Konsensschätzung um 4 Prozent übertroffen, schrieb David Perry am Donnerstag. An den Konsensschätzungen dürfte sich aber nicht viel ändern. Zudem werde wohl die Situation im Nahen Osten dem Aktienkurs den Weg vorgeben./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 07:38 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 07:38 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SAFRAN Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,62 % und einem Kurs von 276,8EUR auf Tradegate (23. April 2026, 10:03 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: David H Perry

Analysiertes Unternehmen: Safran

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 400

Kursziel alt: 400

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

