Sekur Private Data: Ex-CIA-Offizier wird CTO bei Cybersecurity-Firma
Mit einem ehemaligen CIA-Spitzenmann an der Technologie-Spitze richtet Sekur seine Sicherheitslösungen konsequent auf Militär- und Regierungsbehörden aus.
Foto: lightpoet - stock.adobe.com
- Sekur ernennt John T. Lewis, einen CIA-Veteranen mit 34 Jahren Geheimdienst‑Erfahrung, zum neuen Chief Technology Officer und Mitglied des Strategischen Beirats.
- Lewis verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in der Entwicklung und dem Betrieb hochsensibler Kommunikationssysteme, leitete ein offizielles CIA‑Forschungslabor und erhielt 2007 die Trailblazer‑Medaille; er ging 2023 in Ruhestand.
- In seiner Rolle verantwortet Lewis die gesamte Technologiestrategie und Produktentwicklung sowie die Bewertung/Weiterentwicklung der Sicherheitsarchitektur für SekurMessenger, SekurMail, SekurVPN, den taktischen Router STMR und das kommende SekurPhone.
- Sekur vollzieht einen strategischen Schwenk hin zu Militär‑ und Regierungskunden (u. a. Fokus auf Controlled Unclassified Information, CUI) und plant ein On‑Premises‑Modell, das Behörden/Militär unabhängige, vertrauenswürdige Infrastruktur bietet.
- Vertrieb und Marktzugang erfolgen über die eigene Webseite, autorisierte Distributoren und das US‑GSA MAS‑Programm, was den Zugang zu US‑Behörden erleichtert.
- Die Kombination aus Schweizer Datenschutzstandards, proprietärer Technologiearchitektur ohne Abhängigkeit großer Tech‑Konzerne und der einzigartigen Geheimdienstexpertise des CTO soll Sekur Wettbewerbsvorteile, höhere Margen und starkes Wachstumspotenzial im Behördenmarkt verschaffen.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Sekur Private Data ist am 27.05.2026.
Der Kurs von Sekur Private Data lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 0,0390EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -1,27 % im
Minus.
-1,27 %
+12,86 %
+6,76 %
+11,27 %
+216,00 %
-52,12 %
-74,84 %
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